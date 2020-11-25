***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.11.2020 15:21
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.05.2016, 13.05.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun kararı ile,
1. Emekliliği nedeniyle Şirketimizden ayrılan Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi Teknopark Şubesi Müdürü Nazan KESKİN'in temsil ve ilzam yetkisinin iptal edilmesine,
2. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 36844-5 sicil sayısında kayıtlı Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi Teknopark Şubesi unvanlı şubemize 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere şube müdürlüğü görevlerine T.C. Uyruklu Deniz KORKMAZ ile T.C. Uyruklu Eray KARADUMAN'ın atanmalarına,
2. Şube Müdürü Deniz KORKMAZ ile Eray KARADUMAN'ın şubeyi müştereken temsil ve ilzam etmelerine,
3. İşbu Yönetim Kurulu kararımızın T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889940
BIST
16:431.327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,14
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.342
En Düşük
1.325
16:437,9859
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0195
|Açılış
|: 8,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
16:439,5035
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0209
|Açılış
|: 9,5200
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|Önceki Kapanış
|: 9,4400
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9,5389
En Düşük
9,4271
16:43466,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,10
|Açılış
|: 466,31
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|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
467,35
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler16:43
|BURVA
|62,70
|6.674.229
|% 10,00
|
|RODRG
|14,08
|2.620.409
|% 10,00
|
|BMELK
|28,60
|1.413.098
|% 10,00
|
|EGPRO
|24,22
|90.116.453
|% 9,99
|
|CLEBI
|99,05
|60.140.161
|% 9,99
|
|KENT
|427,80
|3.347.963
|% -9,99
|
|CRFSA
|108,30
|21.302.365
|% -9,98
|
|SERVE
|15,80
|233.465
|% -9,97
|
|SANFM
|15,17
|631.436
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|2.941.599
|% -9,96
|
|THYAO
|11,93
|3.715.752.375
|% 0,85
|
|KRDMD
|5,10
|3.148.097.430
|% 3,66
|
|GARAN
|9,10
|2.911.864.474
|% 0,55
|
|TUPRS
|92,20
|1.131.860.466
|% 2,33
|
|TSKB
|2,67
|1.118.492.820
|% 2,30
|
|KRDMD
|5,10
|3.148.097.430
|% 3,66
|
|TSKB
|2,67
|1.118.492.820
|% 2,30
|
|EKGYO
|2,08
|739.483.401
|% -1,89
|
|YKBNK
|3,00
|1.046.316.293
|% 1,01
|
|GARAN
|9,10
|2.911.864.474
|% 0,55
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9816
|7,9859
|% -0,24
|
|Euro
|9,4982
|9,5035
|% -0,22
|
|Sterlin
|10,6376
|10,6909
|% -0,24
|
|Frank
|8,7466
|8,7993
|% -0,04
|
|Riyal
|2,1253
|2,1360
|% -0,13
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|5,85
|
|Altın Gr.
|467
|467
|1,80
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.137
|12,00
|
|Tam
|3.086
|3.164
|25,26
|
|Yarım
|1.492
|1.531
|12,22
|
|Çeyrek
|748
|765
|6,11
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,43
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,06
|
|B. Petrol
|48,32
|48,32
|0,54
|
Seans Raporu
16:43
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-
16:54KONYA
Yüzde 4.04 oranında artışla 1, 234.10 lira fiyatla işlem gören hissede 168, 193 adet işlem
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16:53KLMSN
Yüzde 6.22 oranında artışla 19.97 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 097, 304 adet işlem
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16:52FMIZP
Yüzde 5.38 oranında artışla 146.80 lira fiyatla işlem gören hissede 896, 522 adet işlem
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16:51XU100
Endeks 1, 325 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 29, 798.00 milyon TL de
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16:50GOLTS
Yüzde 8.76 oranında artışla 29.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 035, 097 adet işlem