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***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.11.2020 15:21



***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.05.2016, 13.05.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun kararı ile,
1. Emekliliği nedeniyle Şirketimizden ayrılan Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi Teknopark Şubesi Müdürü Nazan KESKİN'in temsil ve ilzam yetkisinin iptal edilmesine,
2. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 36844-5 sicil sayısında kayıtlı Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi Teknopark Şubesi unvanlı şubemize 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere şube müdürlüğü görevlerine T.C. Uyruklu Deniz KORKMAZ ile T.C. Uyruklu Eray KARADUMAN'ın atanmalarına,
2. Şube Müdürü Deniz KORKMAZ ile Eray KARADUMAN'ın şubeyi müştereken temsil ve ilzam etmelerine,
3. İşbu Yönetim Kurulu kararımızın T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889940


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Yarım 1.492 1.531 12,22  
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