***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.05.2016, 13.05.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu'nun kararı ile,1. Emekliliği nedeniyle Şirketimizden ayrılan Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi Teknopark Şubesi Müdürü Nazan KESKİN'in temsil ve ilzam yetkisinin iptal edilmesine,2. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 36844-5 sicil sayısında kayıtlı Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi Teknopark Şubesi unvanlı şubemize 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere şube müdürlüğü görevlerine T.C. Uyruklu Deniz KORKMAZ ile T.C. Uyruklu Eray KARADUMAN'ın atanmalarına,2. Şube Müdürü Deniz KORKMAZ ile Eray KARADUMAN'ın şubeyi müştereken temsil ve ilzam etmelerine,3. İşbu Yönetim Kurulu kararımızın T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889940BIST