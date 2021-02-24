***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarNaylon 66'nın ana hammaddesi olan ve tüm dünyadaki üretim yapan şirketlere ADN tedariğini sağlayan ABD'de yerleşik iki naylon 66 tedarikçisi zorlu geçen kış şartları nedeniyle belirsiz bir süre için mücbir sebep durumu ilan etmiş bulunmaktadır.Naylon 66 üretim zincirini ilk halkasından son halkasına kadar etkileyen bu durumun global anlamda tedarik zinciri sorunlarını tetikleyeceği öngörülmektedir.Dünyadaki tüm naylon 66 üreticilerinde olduğu gibi, Kordsa'nın da bu durumdan etkilenme ihtimali öngörülerek 24 Şubat 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere naylon 66 ürün gamımıza yönelik olarak mücbir sebep ilanı gerekli görülmüştür.Yaşanan durumun süresi ve derinliği tedarikçilerimiz ile ilgili olup, finansal sonuçlarımız üzerindeki olası etkisi gelişmelere göre değerlendirlip, kamuoyu ile bilahere paylaşılacaktır.Bu dönemde müşterilerimizi zor duruma sokmamak adına gerekli tüm önlemler alınmakta ve kısıtlara rağmen müşterilerimize tedarikimiz devam etmektedir. Ayrıca, gelişmeler ile ilgili bilgiler her müşteri özelinde ivedilikle paylaşılmakta ve gerekli aksiyonlara karar verilmektedir.Konunun gelişimi hakkında tüm paydaşlarımıza durumun ticari ve finansal boyutu ile ilgili gerekli açıklamalar yapılmaya devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912488BIST