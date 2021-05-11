***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında1- Yönetim Kurulu Üyeliğinden ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğinden 11 Mayıs 2021 tarihinde istifa eden Tamer SAKA nın veYönetim Kurulu Üyeliğinden ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğinden 11 Mayıs 2021 tarihinde istifa eden Burak Turgut ORHUN un istifalarının kabulüne,2- Şirket Esas Sözleşmesinin 14 üncü Maddesine uygun olarak,Tamer SAKA'dan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 12 Mayıs 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Gökhan EYİGÜN'ün,Burak Turgut ORHUN'dan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 12 Mayıs 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Nusret Orhun KÖSTEM'in atanmalarına ve bu değişikliklerin yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına,3- Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine 12 Mayıs 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Yönetim Kurulu Üyesi Nusret Orhun KÖSTEM'in seçilmesine,4- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine 12 Mayıs 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan EYİGÜN'ün seçilmesine,Karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936214BIST