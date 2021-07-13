***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.07.2021 12:49
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında, Global Teknoloji Direktörü olarak görev yapan Devrim Özaydın'ın 01.09.2021 tarihi itibarıyla Şirketimizdeki görevinden ayrılması kararlaştırılmıştır. Kordsa'nın stratejik hedeflerinin hayata geçirilmesi için global teknoloji platformlarının güçlendirilmesi, global teknoloji ve kompozit iş birimleri arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımının artarak devam etmesi ve kurumsal bilginin dijital platformlar ile desteklenmesi için Genel Müdür Yardımcısı, Teknoloji pozisyonu oluşturulmuştur. Kompozit Teknolojileri Direktörü, EMEA pozisyonunda görev yapmakta olan Deniz Korkmaz, 01.09.2021 tarihi itibarıyla Genel Müdür Yardımcısı, Teknoloji pozisyonuna atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950629
BIST
12:581.353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,49
|Açılış
|: 1.358
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|: 1.357
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1.360
En Düşük
1.344
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En Yüksek
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503,46
En Düşük
500,21
BIST En Aktif Hisseler12:58
|EDATA
|7,24
|68.818.478
|% 7,74
|
|YAPRK
|33,18
|11.306.279
|% 7,59
|
|EDIP
|3,37
|26.691.193
|% 6,65
|
|TKURU
|210,00
|1.708.350
|% 6,33
|
|BALAT
|4,89
|82.049
|% 5,16
|
|BAGFS
|14,40
|411.119
|% -10,00
|
|FADE
|14,16
|14.792.197
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,80
|7.687.355
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,02
|151.051.404
|% -9,73
|
|SANFM
|18,93
|4.775.477
|% -7,66
|
|GARAN
|8,58
|494.215.366
|% -0,69
|
|THYAO
|13,21
|271.151.523
|% -0,23
|
|SASA
|26,36
|219.975.786
|% -0,38
|
|YKBNK
|2,25
|198.959.774
|% -0,88
|
|KRDMD
|7,19
|184.883.536
|% 0,14
|
|PEKGY
|1,02
|151.051.404
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,25
|198.959.774
|% -0,88
|
|GARAN
|8,58
|494.215.366
|% -0,69
|
|TSKB
|1,21
|52.743.738
|% -1,63
|
|EKGYO
|1,80
|71.659.762
|% -0,55
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6033
|8,6049
|% -0,35
|
|Euro
|10,1970
|10,2018
|% -0,50
|
|Sterlin
|11,9034
|11,9631
|% -0,43
|
|Frank
|9,3681
|9,4246
|% -0,32
|
|Riyal
|2,2910
|2,3025
|% -0,19
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|1,88
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|17,00
|
|Tam
|3.302
|3.385
|18,73
|
|Yarım
|1.596
|1.638
|9,06
|
|Çeyrek
|801
|819
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,56
|75,56
|0,40
|