***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında, Global Teknoloji Direktörü olarak görev yapan Devrim Özaydın'ın 01.09.2021 tarihi itibarıyla Şirketimizdeki görevinden ayrılması kararlaştırılmıştır. Kordsa'nın stratejik hedeflerinin hayata geçirilmesi için global teknoloji platformlarının güçlendirilmesi, global teknoloji ve kompozit iş birimleri arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımının artarak devam etmesi ve kurumsal bilginin dijital platformlar ile desteklenmesi için Genel Müdür Yardımcısı, Teknoloji pozisyonu oluşturulmuştur. Kompozit Teknolojileri Direktörü, EMEA pozisyonunda görev yapmakta olan Deniz Korkmaz, 01.09.2021 tarihi itibarıyla Genel Müdür Yardımcısı, Teknoloji pozisyonuna atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950629BIST