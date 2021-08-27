***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKordsa'nın Endonezya'daki iştiraki IndoKordsa'da, 25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayılımı sınırlı bir bölgede kalan, küçük bir yangın meydana gelmiş ve Naylon 6.6 iplik üretiminde kesinti olmuştur. Kordsa, Naylon 6.6 iplik operasyonlarının en kısa sürede başlatılması için ayrıntılı bir değerlendirme ve aksiyon geliştirme sürecindedir. Global operasyonlarımızın da desteği ile tedarik zinciri çözümleri oluşturulmuş, müşterilerimize sevkiyat devamlılığı sağlanmaktadır. Finansal etkinin şirket yıl sonu hedeflerini değiştirmeyeceği öngörülmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960837BIST