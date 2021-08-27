***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.08.2021 18:22
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kordsa'nın Endonezya'daki iştiraki IndoKordsa'da, 25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayılımı sınırlı bir bölgede kalan, küçük bir yangın meydana gelmiş ve Naylon 6.6 iplik üretiminde kesinti olmuştur. Kordsa, Naylon 6.6 iplik operasyonlarının en kısa sürede başlatılması için ayrıntılı bir değerlendirme ve aksiyon geliştirme sürecindedir. Global operasyonlarımızın da desteği ile tedarik zinciri çözümleri oluşturulmuş, müşterilerimize sevkiyat devamlılığı sağlanmaktadır. Finansal etkinin şirket yıl sonu hedeflerini değiştirmeyeceği öngörülmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960837
BIST
18:051.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,71
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.458
En Düşük
1.444
18:058,3511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0369
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3980
|
8,4072
En Düşük
8,3443
18:059,8540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0275
|Açılış
|: 9,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,8983
En Düşük
9,8344
18:05486,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,85
|Açılış
|: 486,99
|
|Önceki Kapanış
|: 483,14
|
487,36
En Düşük
481,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|4.840,00
|4.481.840
|% 10,00
|
|YAPRK
|34,00
|47.812.642
|% 9,96
|
|BALAT
|6,86
|1.709.183
|% 9,94
|
|AKFGY
|2,51
|33.711.983
|% 9,61
|
|KGYO
|7,47
|13.296.492
|% 6,56
|
|SUMAS
|93,90
|1.752.724
|% -9,97
|
|EDATA
|12,13
|6.917.715
|% -9,95
|
|UTPYA
|20,20
|3.257.946
|% -7,76
|
|KATMR
|1,54
|92.327.746
|% -5,91
|
|GESAN
|23,18
|642.539.451
|% -5,85
|
|GESAN
|23,18
|642.539.451
|% -5,85
|
|BRLSM
|10,86
|400.233.723
|% -0,91
|
|ODAS
|1,47
|218.163.570
|% 0,68
|
|BIOEN
|29,80
|206.629.034
|% 5,67
|
|GENIL
|14,94
|172.168.616
|% 2,33
|
|ODAS
|1,47
|218.163.570
|% 0,68
|
|BRLSM
|10,86
|400.233.723
|% -0,91
|
|GESAN
|23,18
|642.539.451
|% -5,85
|
|PEKGY
|0,94
|17.710.426
|% -1,05
|
|IHLGM
|0,94
|15.518.470
|% 1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3495
|8,3511
|% -0,44
|
|Euro
|9,8425
|9,8540
|% -0,28
|
|Sterlin
|11,4581
|11,5156
|% 0,04
|
|Frank
|9,1186
|9,1736
|% 0,23
|
|Riyal
|2,2196
|2,2307
|% -0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|19,60
|
|Altın Gr.
|485
|486
|2,41
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.266
|17,00
|
|Tam
|3.202
|3.284
|19,25
|
|Yarım
|1.547
|1.589
|9,31
|
|Çeyrek
|776
|794
|4,66
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,06
|
|B. Petrol
|71,59
|71,59
|1,41
|
Seans Raporu
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