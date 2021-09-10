***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.09.2021 18:26
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında 4.10.2021 tarihinden geçerli olmak üzere, İlker Çalışkan'ın Genel Müdür Yardımcısı, Strateji ve İş Geliştirme görevine atanmasına karar verilmiştir.
Sayın İlker Çalışkan, profesyonel iş hayatına 1993 yılında Deloitte'ta başlamış, 2003 yılına kadar Kıdemli Denetim Müdürü olarak görev yapmıştır. 2003-2005 yılları arasında Family Finans Kurumu'nda Finansal Kontrolör olarak çalışan Çalışkan, 2005 yılında Netaş Telekomunikasyon'a geçmiş ve günümüze kadar CFO ve İcra Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963267
BIST
18:051.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -13,95
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.457
En Düşük
1.438
18:058,4618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0243
|Açılış
|: 8,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4530
|
8,4719
En Düşük
8,3894
18:0510,0249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0318
|Açılış
|: 9,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9750
|
10,0289
En Düşük
9,9410
18:05487,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,38
|Açılış
|: 487,04
|
|Önceki Kapanış
|: 486,78
|
489,95
En Düşük
484,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|35,42
|55.312.097
|% 10,00
|
|PENTA
|111,10
|15.247.476
|% 10,00
|
|ISGSY
|9,04
|188.253.932
|% 9,98
|
|TACTR
|27,78
|2.108.460
|% 9,98
|
|ORCAY
|15,76
|87.560.880
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,97
|38.643.147
|% -10,00
|
|TGSAS
|17,50
|21.596.817
|% -9,98
|
|MARTI
|1,92
|33.212.014
|% -8,13
|
|OSTIM
|2,33
|166.263.336
|% -7,54
|
|DZGYO
|2,17
|61.435.814
|% -6,87
|
|GARAN
|9,49
|1.703.809.393
|% -0,73
|
|THYAO
|12,41
|619.304.957
|% -1,74
|
|YKBNK
|2,48
|618.022.492
|% -3,13
|
|KRDMD
|7,29
|521.832.867
|% -0,55
|
|EREGL
|17,93
|480.595.056
|% -0,77
|
|YKBNK
|2,48
|618.022.492
|% -3,13
|
|GARAN
|9,49
|1.703.809.393
|% -0,73
|
|EKGYO
|1,86
|189.892.208
|% -0,53
|
|KRDMD
|7,29
|521.832.867
|% -0,55
|
|OSTIM
|2,33
|166.263.336
|% -7,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4602
|8,4618
|% 0,29
|
|Euro
|9,9995
|10,0249
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,6814
|11,7400
|% 0,34
|
|Frank
|9,1899
|9,2452
|% 0,24
|
|Riyal
|2,2519
|2,2631
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-6,86
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,26
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.265
|-7,00
|
|Tam
|3.202
|3.283
|-5,27
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-2,55
|
|Çeyrek
|776
|794
|-1,28
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,76
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|72,77
|72,77
|1,32
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58DZGYO
Yüzde -6.87 oranında düşüşle 2.17 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 133, 793 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 440 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 91 altında . İşlem hacmi 9, 753.00 milyon TL de
-
17:55ECILC
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 6.29 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 597, 359 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, TCELL, ISCTR
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 53 kaybederek (% -1.06 ) 1, 262