***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında 4.10.2021 tarihinden geçerli olmak üzere, İlker Çalışkan'ın Genel Müdür Yardımcısı, Strateji ve İş Geliştirme görevine atanmasına karar verilmiştir.Sayın İlker Çalışkan, profesyonel iş hayatına 1993 yılında Deloitte'ta başlamış, 2003 yılına kadar Kıdemli Denetim Müdürü olarak görev yapmıştır. 2003-2005 yılları arasında Family Finans Kurumu'nda Finansal Kontrolör olarak çalışan Çalışkan, 2005 yılında Netaş Telekomunikasyon'a geçmiş ve günümüze kadar CFO ve İcra Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963267BIST