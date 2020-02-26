***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoVolkan ÖZKAN Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Finans Genel Müdür Yardımcısı-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 02.10.2017 0216 300 10 00 volkan.ozkan@kordsa.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 903796Ayhan KARAKOCA Global Finans Müdürü Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri- Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi- Kurumsal Yönetim Komitesi Raportörü 14.10.2015 0216 300 11 24 ayhan.karakoca@kordsa.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 208957-701768Olcay DEMİRKESEN Global Finans Müdürü Bütçe Raporlama ve Konsolidasyon 0216 300 10 00 olcay.demirkesen@kordsa.com - -Mustafa YAYLA Finans Memuru Yatırımcı İlişkileri Bölümü Pay Sahipleri ile İlişkiler 0216 300 11 27 mustafa.yayla@kordsa.com - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821712BIST