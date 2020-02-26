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***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.02.2020 15:17
GÜNCEL HABERLER



***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Volkan ÖZKAN Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Finans Genel Müdür Yardımcısı-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 02.10.2017 0216 300 10 00 volkan.ozkan@kordsa.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 903796
Ayhan KARAKOCA Global Finans Müdürü Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri- Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi- Kurumsal Yönetim Komitesi Raportörü 14.10.2015 0216 300 11 24 ayhan.karakoca@kordsa.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 208957-701768
Olcay DEMİRKESEN Global Finans Müdürü Bütçe Raporlama ve Konsolidasyon 0216 300 10 00 olcay.demirkesen@kordsa.com - -
Mustafa YAYLA Finans Memuru Yatırımcı İlişkileri Bölümü Pay Sahipleri ile İlişkiler 0216 300 11 27 mustafa.yayla@kordsa.com - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821712


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRYAT 72,90 14.417.504 % 20,00  
BRSAN 12,92 84.986.101 % 18,32  
OYAYO 2,94 14.992.405 % 14,84  
BALAT 2,48 631.485 % 9,73  
ALGYO 19,37 361.254.183 % 9,68  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9337 7,9735 % -0,35  
Frank 6,2803 6,3182 % 0,19  
Riyal 1,6352 1,6434 % 0,17  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.642 1.642 12,07  
Altın Gr. 326 326 2,66  
Cumhuriyet 2.159 2.192 -2,00  
Tam 2.148 2.201 4,54  
Yarım 1.038 1.065 2,19  
Çeyrek 521 532 1,10  
Gümüş.Ons 17,97 18,00 0,09  
Gümüş Gr. 3,57 3,57 0,03  
B. Petrol 53,26 53,26 -1,00  
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