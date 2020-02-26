***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.02.2020 15:17
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Volkan ÖZKAN Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Finans Genel Müdür Yardımcısı-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 02.10.2017 0216 300 10 00 volkan.ozkan@kordsa.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 903796
Ayhan KARAKOCA Global Finans Müdürü Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri- Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi- Kurumsal Yönetim Komitesi Raportörü 14.10.2015 0216 300 11 24 ayhan.karakoca@kordsa.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 208957-701768
Olcay DEMİRKESEN Global Finans Müdürü Bütçe Raporlama ve Konsolidasyon 0216 300 10 00 olcay.demirkesen@kordsa.com - -
Mustafa YAYLA Finans Memuru Yatırımcı İlişkileri Bölümü Pay Sahipleri ile İlişkiler 0216 300 11 27 mustafa.yayla@kordsa.com - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821712
BIST
16:27115.107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 742,76
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
115.114
En Düşük
113.147
16:276,1583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0145
|Açılış
|: 6,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1622
En Düşük
6,1376
16:276,6971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0105
|Açılış
|: 6,6880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7212
En Düşük
6,6789
16:27324,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,69
|Açılış
|: 324,92
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|14.417.504
|% 20,00
|
|BRSAN
|12,92
|84.986.101
|% 18,32
|
|OYAYO
|2,94
|14.992.405
|% 14,84
|
|BALAT
|2,48
|631.485
|% 9,73
|
|ALGYO
|19,37
|361.254.183
|% 9,68
|
|YBTAS
|5.210,90
|292.650
|% -10,00
|
|UFUK
|4,08
|37.921
|% -7,06
|
|ISBTR
|45.143,70
|377.763
|% -6,92
|
|SNPAM
|6,72
|8.479.800
|% -5,88
|
|FENER
|13,34
|75.132.515
|% -5,52
|
|ASELS
|28,96
|2.149.725.134
|% -0,62
|
|THYAO
|13,31
|2.043.619.957
|% -1,26
|
|GARAN
|10,62
|480.772.337
|% -0,38
|
|KRDMD
|2,90
|443.266.482
|% 2,84
|
|ODAS
|2,20
|390.973.124
|% 0,92
|
|ODAS
|2,20
|390.973.124
|% 0,92
|
|KRDMD
|2,90
|443.266.482
|% 2,84
|
|THYAO
|13,31
|2.043.619.957
|% -1,26
|
|IHLGM
|1,34
|203.304.882
|% 2,29
|
|KARSN
|1,97
|231.614.271
|% 1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9337
|7,9735
|% -0,35
|
|Frank
|6,2803
|6,3182
|% 0,19
|
|Riyal
|1,6352
|1,6434
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|12,07
|
|Altın Gr.
|326
|326
|2,66
|
|Cumhuriyet
|2.159
|2.192
|-2,00
|
|Tam
|2.148
|2.201
|4,54
|
|Yarım
|1.038
|1.065
|2,19
|
|Çeyrek
|521
|532
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|18,00
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,57
|0,03
|
|B. Petrol
|53,26
|53,26
|-1,00
|
Seans Raporu
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16:43SAMAT
Yüzde 5.34 oranında artışla 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 529, 063 adet işlem
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16:42HATEK
Yüzde 4.84 oranında artışla 10.61 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 828, 790 adet işlem
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16:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 769, 34 artarak (% 0.56 ) 137, 025
-
16:39
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, KRDMD, IHLGM
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16:39XU100
Endeks 114, 995 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 11, 872.00 milyon TL de