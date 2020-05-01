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***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.05.2020 13:06
GÜNCEL HABERLER



***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMED CEVDET ALEMDAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 06.04.2020 İcrada Görevli Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Sanayi Grup Başkanı ve Brisa A.Ş. Genel Müdürü-Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
MEHMET YILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 27.03.2017 İcrada Görevli Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi Kurucu Direktör - Yönetim Kurulu Üyesi Profesör- Sabancı Üniversitesi Üretim Mühendisliği Programı Malzeme Bilimi ve Nano Mühendisliği Programı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
TAMER SAKA 05.09.2019 Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Yapı Malzemeleri Grup Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
BURAK TURGUT ORHUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 05.09.2019 İcrada Görevli Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Strateji ve İş Geliştirme Bölüm Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
SEMİHA YAŞAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.11.2018 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740972 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
MEHMET SAMİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.03.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661983 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842104


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Frank 7,2770 7,3209 % 0,97  
Riyal 1,8672 1,8766 % 0,70  
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Altın Gr. 379 379 0,31  
Cumhuriyet 2.430 2.492 4,50  
Tam 2.494 2.552 4,50  
Yarım 1.215 1.248 2,20  
Çeyrek 610 624 1,10  
Gümüş.Ons 14,91 14,95 -0,03  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 0,01  
B. Petrol 26,05 26,05 -0,43  
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