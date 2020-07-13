***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAHMED CEVDET ALEMDAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 06.04.2020 İcrada Görevli Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Sanayi Grup Başkanı ve Brisa A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilMEHMET YILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 27.03.2017 İcrada Görevli Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi Kurucu Direktör - Yönetim Kurulu Üyesi Profesör- Sabancı Üniversitesi Üretim Mühendisliği Programı Malzeme Bilimi ve Nano Mühendisliği Programı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırTAMER SAKA 05.09.2019 Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Yapı Malzemeleri Grup Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiBURAK TURGUT ORHUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 05.09.2019 İcrada Görevli Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Strateji ve İş Geliştirme Bölüm Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiSEMİHA YAŞAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.11.2018 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740972 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıMEHMET SAMİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.03.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661983 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerALİ ÇALIŞKAN CEO ( Chief Executive Officer - İcra Kurulu Başkanı ) Üst Düzey Yönetici Türkiye ve Nile Kordsa İşletmeleri Direktörü - Operasyon Direktörü Indo Kordsa - Başkan Yardımcısı Operasyon - Genel Müdür Yardımcısı Avrupa Ortadoğu Afrika (EMEA)İBRAHİM ÖZGÜR YILDIRIM Genel Müdür Yardımcısı Avrupa Ortadoğu Afrika (EMEA) Yönetici Yeni Ürün ve Proses Geliştirme Müdürü - Yeni Ürün ve Proses Geliştirme Direktörü - Teknoloji Geliştirme Direktörü - Vekaleten Başkan Yardımcısı Teknoloji ve Pazar Geliştirme CTO (Chief Technology Officer­Teknolojiden Sorumlu Başkan) - Genel Müdür Yardımcısı Teknoloji ve Güney Amerika (SA) ve Kompozit İş Birimi LideriVOLKAN ÖZKAN Genel Müdür Yardımcısı Finans - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Yönetici Finans Müdürü - Global Finans Müdürü - Endonezya Indo Kordsa Finans DirektörüFATMA ARZU ERGENE Genel Müdür Yardımcısı Ticaret Yönetici Avrupa Ortadoğu ve Afrika Finans Direktörü - Global Satınalma Direktörü - Başkan Yardımcısı Finans ve Satınalma - Genel Müdür Yardımcısı Mali İşler ve Genel Müdür Yardımcısı Güney Amerika (SA) - Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiMURAT OĞUZ ARCAN Genel Müdür Yardımcısı Kompozit Yönetici İş Geliştirme Direktörü - İş ve Pazar Geliştirme Direktörü ve İnşaat İş Birimi Lideri - Genel Müdür Yardımcısı Kompozit İnşaat ve İş GeliştirmeMEHMET ZEKİ KANADIKIRIK Genel Müdür Yardımcısı Asya, Pasifik (APAC) Yönetici Kordsa Global A.Ş. Türkiye Makine Mühendisi - Hat 1 İplik Üretim Müdürü - İşletme Direktörü Thai Indo Kordsa Co. Ltd. - Tayland Operasyon DirektörüABDÜLKADİR TOPLU Genel Müdür Yardımcısı Kuzey ve Güney Amerika Yönetici Kordsa Global A.Ş. Türkiye Hat 2 Makine Mühendisi - Hat 2 Üretim Müdürü - Hat 1 Üretim Müdürü - Polyester Üretim Müdürü - Kordsa Brazil S.A. Brezilya Operasyon Direktörü - ­InterKordsa GmbH Almanya Operasyon Direktörü - Kordsa Global A.Ş. Türkiye Operasyon Direktörü - Global Tedarik Zinciri Direktörü - Genel Müdür Yardımcısı Avrupa Ortadoğu Afrika (EMEA)NAZAN KESKİN Global İnsan Kaynakları ve Bilgi Teknolojileri Direktörü Yönetici İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Direktörü, İnsan Kaynakları ve Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü-Direktör, Vekaleten Genel Müdür Yardımcısı-İnsan KaynaklarıDEVRİM ÖZAYDIN Global Teknoloji Direktörü Yönetici İplik Üretim Direktörü - Üretim Direktörü Kordsa Brasil - Operasyon Direktörü Thai Indo KordsaFEZAL OKUR ESKİL Strateji, İş Geliştirme Direktörü ve İnşaat İş Birimi Lideri Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859478BIST