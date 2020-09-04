***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerALİ ÇALIŞKAN CEO ( Chief Executive Officer - İcra Kurulu Başkanı ) Üst Düzey Yönetici Türkiye ve Nile Kordsa İşletmeleri Direktörü - Operasyon Direktörü Indo Kordsa - Başkan Yardımcısı Operasyon - Genel Müdür Yardımcısı Avrupa Ortadoğu Afrika (EMEA)VOLKAN ÖZKAN Genel Müdür Yardımcısı Finans - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Yönetici Finans Müdürü - Global Finans Müdürü - Endonezya Indo Kordsa Finans DirektörüFATMA ARZU ERGENE Genel Müdür Yardımcısı Ticaret Yönetici Avrupa Ortadoğu ve Afrika Finans Direktörü - Global Satınalma Direktörü - Başkan Yardımcısı Finans ve Satınalma - Genel Müdür Yardımcısı Mali İşler ve Genel Müdür Yardımcısı Güney Amerika (SA) - Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiMURAT OĞUZ ARCAN Genel Müdür Yardımcısı Kompozit Yönetici İş Geliştirme Direktörü - İş ve Pazar Geliştirme Direktörü ve İnşaat İş Birimi Lideri - Genel Müdür Yardımcısı Kompozit İnşaat ve İş GeliştirmeİBRAHİM ÖZGÜR YILDIRIM Genel Müdür Yardımcısı Asya, Pasifik (APAC) Yönetici Yeni Ürün ve Proses Geliştirme Müdürü - Yeni Ürün ve Proses Geliştirme Direktörü - Teknoloji Geliştirme Direktörü - Vekaleten Başkan Yardımcısı Teknoloji ve Pazar Geliştirme CTO (Chief Technology Officer¬Teknolojiden Sorumlu Başkan) - Genel Müdür Yardımcısı Teknoloji ve Güney Amerika (SA) ve Kompozit İş Birimi Lideri - Genel Müdür Yardımcısı Avrupa Ortadoğu Afrika (EMEA)ABDÜLKADİR TOPLU Genel Müdür Yardımcısı Kuzey ve Güney Amerika Yönetici Kordsa Global A.Ş. Türkiye Hat 2 Makine Mühendisi - Hat 2 Üretim Müdürü - Hat 1 Üretim Müdürü - Polyester Üretim Müdürü - Kordsa Brazil S.A. Brezilya Operasyon Direktörü - ­InterKordsa GmbH Almanya Operasyon Direktörü - Kordsa Global A.Ş. Türkiye Operasyon Direktörü - Global Tedarik Zinciri Direktörü - Genel Müdür Yardımcısı Avrupa Ortadoğu Afrika (EMEA)ERAY KARADUMAN Genel Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynakları, Hukuk ve Bilgi Teknolojileri YöneticiDEVRİM ÖZAYDIN Global Teknoloji Direktörü Yönetici İplik Üretim Direktörü - Üretim Direktörü Kordsa Brasil - Operasyon Direktörü Thai Indo KordsaFEZAL OKUR ESKİL Strateji, İş Geliştirme Direktörü ve İnşaat İş Birimi Lideri Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873318BIST