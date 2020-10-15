***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoFatma Arzu ERGENE Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Finans ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 15.10.2020 0216 300 11 30 arzu.ongun@kordsa.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 212581-702938Ayhan KARAKOCA Global Finans Müdürü Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri- Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi- Kurumsal Yönetim Komitesi Raportörü 14.10.2015 0216 300 11 24 ayhan.karakoca@kordsa.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 208957-701768Olcay DEMİRKESEN Global Finans Müdürü Bütçe Raporlama ve Konsolidasyon 0216 300 10 00 olcay.demirkesen@kordsa.com - -Mustafa YAYLA Finans Memuru Yatırımcı İlişkileri Bölümü Pay Sahipleri ile İlişkiler 0216 300 11 27 mustafa.yayla@kordsa.com - -Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAHMED CEVDET ALEMDAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 06.04.2020 İcrada Görevli Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Sanayi Grup Başkanı Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırMEHMET YILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 27.03.2017 İcrada Görevli Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi Kurucu Direktör - Yönetim Kurulu Üyesi Profesör- Sabancı Üniversitesi Üretim Mühendisliği Programı Malzeme Bilimi ve Nano Mühendisliği Programı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırTAMER SAKA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 05.09.2019 İcrada Görevli Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Yapı Malzemeleri Grup Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiBURAK TURGUT ORHUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 05.09.2019 İcrada Görevli Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Strateji ve İş Geliştirme Bölüm Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiSEMİHA YAŞAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.11.2018 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740972 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıMEHMET SAMİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.03.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661983 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerALİ ÇALIŞKAN CEO ( Chief Executive Officer - İcra Kurulu Başkanı ) Üst Düzey Yönetici Türkiye ve Nile Kordsa İşletmeleri Direktörü - Operasyon Direktörü Indo Kordsa - Başkan Yardımcısı Operasyon - Genel Müdür Yardımcısı Avrupa Ortadoğu Afrika (EMEA)VOLKAN ÖZKAN Genel Müdür Yardımcısı Avrupa Ortadoğu Afrika (EMEA) Yönetici Finans Müdürü - Global Finans Müdürü - Endonezya Indo Kordsa Finans Direktörü - Genel Müdür Yardımcısı Finans - Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiFATMA ARZU ERGENE Genel Müdür Yardımcısı Finans ve Tedarik Zinciri - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Yönetici Avrupa Ortadoğu ve Afrika Finans Direktörü - Global Satınalma Direktörü - Başkan Yardımcısı Finans ve Satınalma - Genel Müdür Yardımcısı Mali İşler ve Genel Müdür Yardımcısı Güney Amerika (SA) - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Genel Müdür Yardımcısı TicaretMURAT OĞUZ ARCAN Genel Müdür Yardımcısı Kompozit Yönetici İş Geliştirme Direktörü - İş ve Pazar Geliştirme Direktörü ve İnşaat İş Birimi Lideri - Genel Müdür Yardımcısı Kompozit İnşaat ve İş GeliştirmeİBRAHİM ÖZGÜR YILDIRIM Genel Müdür Yardımcısı Asya, Pasifik (APAC) Yönetici Yeni Ürün ve Proses Geliştirme Müdürü - Yeni Ürün ve Proses Geliştirme Direktörü - Teknoloji Geliştirme Direktörü - Vekaleten Başkan Yardımcısı Teknoloji ve Pazar Geliştirme CTO (Chief Technology Officer¬Teknolojiden Sorumlu Başkan) - Genel Müdür Yardımcısı Teknoloji ve Güney Amerika (SA) ve Kompozit İş Birimi Lideri - Genel Müdür Yardımcısı Avrupa Ortadoğu Afrika (EMEA)ABDÜLKADİR TOPLU Genel Müdür Yardımcısı Kuzey ve Güney Amerika Yönetici Kordsa Global A.Ş. Türkiye Hat 2 Makine Mühendisi - Hat 2 Üretim Müdürü - Hat 1 Üretim Müdürü - Polyester Üretim Müdürü - Kordsa Brazil S.A. Brezilya Operasyon Direktörü - ­InterKordsa GmbH Almanya Operasyon Direktörü - Kordsa Global A.Ş. Türkiye Operasyon Direktörü - Global Tedarik Zinciri Direktörü - Genel Müdür Yardımcısı Avrupa Ortadoğu Afrika (EMEA)ERAY KARADUMAN Genel Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynakları, Hukuk ve Bilgi Teknolojileri YöneticiLEVENT AKPULAT Genel Müdür Yardımcısı Global Satış ve Pazar Geliştirme YöneticiDEVRİM ÖZAYDIN Global Teknoloji Direktörü Yönetici İplik Üretim Direktörü - Üretim Direktörü Kordsa Brasil - Operasyon Direktörü Thai Indo KordsaFEZAL OKUR ESKİL Strateji, İş Geliştirme Direktörü ve İnşaat İş Birimi Lideri Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881931BIST