***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.03.2021 19:27
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMED CEVDET ALEMDAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 06.04.2020 İcrada Görevli Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Sanayi Grup Başkanı Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MEHMET YILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 27.03.2017 İcrada Görevli Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi Kurucu Direktör - Yönetim Kurulu Üyesi Profesör- Sabancı Üniversitesi Üretim Mühendisliği Programı Malzeme Bilimi ve Nano Mühendisliği Programı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
TAMER SAKA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 05.09.2019 İcrada Görevli Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Yapı Malzemeleri Grup Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
BURAK TURGUT ORHUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 05.09.2019 İcrada Görevli Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Strateji ve İş Geliştirme Bölüm Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
MEHMET SAMİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.03.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911282 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
GÜNGÖR KAYMAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.03.2021 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911282 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921289
BIST
18:051.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -12,21
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.359
18:058,0974
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 0,1579
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,1340
En Düşük
7,9153
18:059,5320
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 0,1764
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,6112
En Düşük
9,3140
18:05450,38
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 9,91
|Açılış
|: 450,55
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
452,96
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BJKAS
|6,93
|597.410.132
|% 10,00
|
|PKENT
|2.775,10
|4.635.717
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|1.257.362
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|33.959.264
|% 9,99
|
|FENER
|27,36
|214.543.089
|% 9,97
|
|VAKKO
|15,01
|11.004.007
|% -9,96
|
|SONME
|65,10
|1.364.705
|% -9,96
|
|AVOD
|9,49
|668.489.686
|% -9,96
|
|SEKUR
|32,60
|6.957.618
|% -8,12
|
|SAMAT
|5,46
|11.563.617
|% -6,98
|
|GARAN
|6,88
|3.181.568.355
|% -1,57
|
|VESTL
|36,60
|1.128.559.776
|% -1,35
|
|SISE
|7,39
|983.995.604
|% 2,35
|
|SASA
|44,34
|834.569.754
|% -2,25
|
|KRDMD
|6,59
|819.115.456
|% 2,01
|
|GARAN
|6,88
|3.181.568.355
|% -1,57
|
|SKBNK
|1,19
|246.812.019
|% -1,65
|
|GSRAY
|3,71
|757.993.085
|% 3,92
|
|YKBNK
|2,19
|400.231.397
|% 1,39
|
|EKGYO
|1,85
|311.062.963
|% -2,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0959
|8,0974
|% 1,99
|
|Euro
|9,5251
|9,5320
|% 1,89
|
|Sterlin
|11,1176
|11,1734
|% 2,34
|
|Frank
|8,5783
|8,6299
|% 2,06
|
|Riyal
|2,1497
|2,1605
|% 1,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|5,35
|
|Altın Gr.
|450
|451
|10,08
|
|Cumhuriyet
|2.955
|3.000
|13,00
|
|Tam
|2.938
|3.014
|9,45
|
|Yarım
|1.420
|1.458
|4,57
|
|Çeyrek
|712
|729
|2,29
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,09
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,13
|
|B. Petrol
|64,49
|64,49
|2,54
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YESIL
Yüzde -6.90 oranında düşüşle 117.30 lira fiyatla işlem gören hissede 459, 045 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 383 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 81 altında . İşlem hacmi 20, 969.00 milyon TL de
-
17:57TGSAS
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 17.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 961, 929 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, KCHOL, KOZAL
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 63 kaybederek (% -0.80 ) 1, 194