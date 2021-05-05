***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.05.2021 16:27
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Fatma Arzu ERGENE Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Finans ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 15.10.2020 0216 300 11 30 arzu.ongun@kordsa.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 212581-702938
Ayhan KARAKOCA Global Finans Müdürü Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri- Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi- Kurumsal Yönetim Komitesi Raportörü 14.10.2015 0216 300 11 24 ayhan.karakoca@kordsa.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 208957-701768
Ceyda ÖZDEMİR KOLAY Global Finans Müdürü Bütçe Raporlama ve Konsolidasyon 07.04.2021 0216 300 11 21 ceyda.ozdemir@kordsa.com - -
Mustafa YAYLA Finans Memuru Yatırımcı İlişkileri Bölümü Pay Sahipleri ile İlişkiler 0216 300 11 27 mustafa.yayla@kordsa.com - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934674
BIST
16:431.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,71
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.424
En Düşük
1.409
16:438,3449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0205
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
16:4310,0199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0091
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0673
En Düşük
9,9739
16:43477,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,79
|Açılış
|: 477,78
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,58
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler16:43
|MTRKS
|42,24
|112.718.449
|% 10,00
|
|LUKSK
|62,15
|3.925.750
|% 10,00
|
|RHEAG
|2,46
|2.293.537
|% 9,82
|
|UTPYA
|28,50
|529.297
|% 9,62
|
|SNKRN
|33,50
|1.406.263
|% 8,77
|
|VAKFN
|19,17
|45.717.881
|% -10,00
|
|MERIT
|275,80
|2.457.970
|% -9,99
|
|AYEN
|7,56
|30.591.888
|% -9,89
|
|CANTE
|4,67
|244.679.625
|% -9,85
|
|EMNIS
|25,20
|1.302.376
|% -9,81
|
|KOZAL
|118,20
|719.850.233
|% 2,78
|
|PETKM
|6,85
|704.450.467
|% -0,44
|
|EREGL
|19,25
|703.091.424
|% -2,04
|
|GARAN
|7,26
|685.493.938
|% -0,14
|
|THYAO
|12,59
|575.717.112
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,82
|192.010.582
|% 0,65
|
|PETKM
|6,85
|704.450.467
|% -0,44
|
|GARAN
|7,26
|685.493.938
|% -0,14
|
|YKBNK
|2,09
|189.061.710
|% 0,00
|
|USAK
|2,93
|186.507.449
|% 0,00
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3424
|8,3449
|% 0,25
|
|Euro
|10,0131
|10,0199
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,5704
|11,6284
|% 0,41
|
|Frank
|9,1093
|9,1642
|% 0,37
|
|Riyal
|2,2185
|2,2297
|% 0,28
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|3,08
|
|Altın Gr.
|478
|478
|2,00
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,44
|26,46
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,09
|7,10
|0,00
|
|B. Petrol
|69,53
|69,53
|0,65
|
Seans Raporu
16:43
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-
16:54TSGYO
Yüzde 7.67 oranında artışla 4.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 102, 697 adet işlem
-
16:52GLRYH
Yüzde 5.81 oranında artışla 2.73 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 494, 315 adet işlem
-
16:51BUCIM
Yüzde 5.21 oranında artışla 3.84 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 282, 287 adet işlem
-
16:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, SASA, TKFEN
-
16:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, SAHOL, GUBRF