***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiNile Kordsa Company SAE (Mısır) Kord Bezi Üretimi ve Ticareti 47800000 24378000 EGP 51 Doğrudan Bağlı OrtaklıkKordsa Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Üretimi ve Ticareti 134091000 134091000 USD 100 Doğrudan Bağlı OrtaklıkFabric Development, Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) Sivil Havacılık Sektörüne İleri Kompozit Malzemeleri Üretimi 1210000 1210000 USD 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkTextile Products, Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) Sivil Havacılık Sektörüne İleri Kompozit Malzemeleri Üretimi 150000 150000 USD 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkAdvanced Honeycomb Technologies Corporation (Amerika Birleşik Devletleri) Sivil Havacılık Sektörüne İleri Kompozit Malzemeleri Üretimi 200000 200000 USD 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkAxiom Materials Acquisition LLC Sivil Havacılık Sektörüne İleri Kompozit Malzemeleri Üretimi 74166742 74166742 USD 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkKordsa Brasil S.A. (Brezilya) Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Üretimi ve Ticareti 208613427 203001726 BRL 97,31 Doğrudan Bağlı OrtaklıkPT Indo Kordsa Tbk (Endonezya) Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Üretimi ve Ticareti 130404630 80303171 USD 61,58 Doğrudan Bağlı OrtaklıkPT Indo Kordsa Polyester (Endonezya) Endüstriyel İplik Üretimi ve Ticareti 14750000 14745575 USD 99,97 Dolaylı Bağlı OrtaklıkThai Indo Kordsa Co. Ltd. (Tayland) Kord Bezi Üretimi ve Ticareti 570000000 365883000 THB 64,19 Dolaylı Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960486BIST