***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerALİ ÇALIŞKAN CEO ( Chief Executive Officer - İcra Kurulu Başkanı ) Üst Düzey Yönetici Türkiye ve Nile Kordsa İşletmeleri Direktörü - Operasyon Direktörü Indo Kordsa - Başkan Yardımcısı Operasyon - Genel Müdür Yardımcısı Avrupa Ortadoğu Afrika (EMEA)VOLKAN ÖZKAN Genel Müdür Yardımcısı Avrupa Ortadoğu Afrika (EMEA) Yönetici Finans Müdürü - Global Finans Müdürü - Endonezya Indo Kordsa Finans Direktörü - Genel Müdür Yardımcısı Finans - Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiFATMA ARZU ERGENE Genel Müdür Yardımcısı Finans ve Tedarik Zinciri - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Yönetici Avrupa Ortadoğu ve Afrika Finans Direktörü - Global Satınalma Direktörü - Başkan Yardımcısı Finans ve Satınalma - Genel Müdür Yardımcısı Mali İşler ve Genel Müdür Yardımcısı Güney Amerika (SA) - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Genel Müdür Yardımcısı TicaretMURAT OĞUZ ARCAN Genel Müdür Yardımcısı Kompozit Yönetici İş Geliştirme Direktörü - İş ve Pazar Geliştirme Direktörü ve İnşaat İş Birimi Lideri - Genel Müdür Yardımcısı Kompozit İnşaat ve İş GeliştirmeİBRAHİM ÖZGÜR YILDIRIM Genel Müdür Yardımcısı Asya, Pasifik (APAC) Yönetici Yeni Ürün ve Proses Geliştirme Müdürü - Yeni Ürün ve Proses Geliştirme Direktörü - Teknoloji Geliştirme Direktörü - Vekaleten Başkan Yardımcısı Teknoloji ve Pazar Geliştirme CTO (Chief Technology Officer¬Teknolojiden Sorumlu Başkan) - Genel Müdür Yardımcısı Teknoloji ve Güney Amerika (SA) ve Kompozit İş Birimi Lideri - Genel Müdür Yardımcısı Avrupa Ortadoğu Afrika (EMEA)ABDÜLKADİR TOPLU Genel Müdür Yardımcısı Kuzey ve Güney Amerika Yönetici Kordsa Global A.Ş. Türkiye Hat 2 Makine Mühendisi - Hat 2 Üretim Müdürü - Hat 1 Üretim Müdürü - Polyester Üretim Müdürü - Kordsa Brazil S.A. Brezilya Operasyon Direktörü - ­InterKordsa GmbH Almanya Operasyon Direktörü - Kordsa Global A.Ş. Türkiye Operasyon Direktörü - Global Tedarik Zinciri Direktörü - Genel Müdür Yardımcısı Avrupa Ortadoğu Afrika (EMEA)ERAY KARADUMAN Genel Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynakları, Hukuk ve Bilgi Teknolojileri YöneticiLEVENT AKPULAT Global Satış ve Pazar Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı ve İnşaat İş Birimi Lideri Yönetici Genel Müdür Yardımcısı Global Satış ve Pazar GeliştirmeDENİZ KORKMAZ Genel Müdür Yardımcısı, Teknoloji Yönetici AR-GE Laboratuvar Lideri-Platform Lideri, Araştırma ve Laboratuvarlar-Şube Müdürü-Platform Lideri, Kompozit Güçlendirme-Kompozit Teknolojileri Direktörü, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA)MEHMET İLKER ÇALIŞKAN Genel Müdür Yardımcısı, Strateji ve İş Geliştirme Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966737BIST