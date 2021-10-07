Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.10.2021 00:04



***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ALİ ÇALIŞKAN CEO ( Chief Executive Officer - İcra Kurulu Başkanı ) Üst Düzey Yönetici Türkiye ve Nile Kordsa İşletmeleri Direktörü - Operasyon Direktörü Indo Kordsa - Başkan Yardımcısı Operasyon - Genel Müdür Yardımcısı Avrupa Ortadoğu Afrika (EMEA)
VOLKAN ÖZKAN Genel Müdür Yardımcısı Avrupa Ortadoğu Afrika (EMEA) Yönetici Finans Müdürü - Global Finans Müdürü - Endonezya Indo Kordsa Finans Direktörü - Genel Müdür Yardımcısı Finans - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
FATMA ARZU ERGENE Genel Müdür Yardımcısı Finans ve Tedarik Zinciri - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Yönetici Avrupa Ortadoğu ve Afrika Finans Direktörü - Global Satınalma Direktörü - Başkan Yardımcısı Finans ve Satınalma - Genel Müdür Yardımcısı Mali İşler ve Genel Müdür Yardımcısı Güney Amerika (SA) - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Genel Müdür Yardımcısı Ticaret
MURAT OĞUZ ARCAN Genel Müdür Yardımcısı Kompozit Yönetici İş Geliştirme Direktörü - İş ve Pazar Geliştirme Direktörü ve İnşaat İş Birimi Lideri - Genel Müdür Yardımcısı Kompozit İnşaat ve İş Geliştirme
İBRAHİM ÖZGÜR YILDIRIM Genel Müdür Yardımcısı Asya, Pasifik (APAC) Yönetici Yeni Ürün ve Proses Geliştirme Müdürü - Yeni Ürün ve Proses Geliştirme Direktörü - Teknoloji Geliştirme Direktörü - Vekaleten Başkan Yardımcısı Teknoloji ve Pazar Geliştirme CTO (Chief Technology Officer¬Teknolojiden Sorumlu Başkan) - Genel Müdür Yardımcısı Teknoloji ve Güney Amerika (SA) ve Kompozit İş Birimi Lideri - Genel Müdür Yardımcısı Avrupa Ortadoğu Afrika (EMEA)
ABDÜLKADİR TOPLU Genel Müdür Yardımcısı Kuzey ve Güney Amerika Yönetici Kordsa Global A.Ş. Türkiye Hat 2 Makine Mühendisi - Hat 2 Üretim Müdürü - Hat 1 Üretim Müdürü - Polyester Üretim Müdürü - Kordsa Brazil S.A. Brezilya Operasyon Direktörü - ­InterKordsa GmbH Almanya Operasyon Direktörü - Kordsa Global A.Ş. Türkiye Operasyon Direktörü - Global Tedarik Zinciri Direktörü - Genel Müdür Yardımcısı Avrupa Ortadoğu Afrika (EMEA)
ERAY KARADUMAN Genel Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynakları ve Hukuk Yönetici Genel Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynakları, Hukuk ve Bilgi Teknolojileri
LEVENT AKPULAT Global Satış ve Pazar Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı ve İnşaat İş Birimi Lideri Yönetici Genel Müdür Yardımcısı Global Satış ve Pazar Geliştirme
DENİZ KORKMAZ Genel Müdür Yardımcısı, Teknoloji Yönetici AR-GE Laboratuvar Lideri-Platform Lideri, Araştırma ve Laboratuvarlar-Şube Müdürü-Platform Lideri, Kompozit Güçlendirme-Kompozit Teknolojileri Direktörü, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA)
MEHMET İLKER ÇALIŞKAN Genel Müdür Yardımcısı, Strateji ve İş Geliştirme Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967656


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.372
Değişim :  -1,43% |  -19,96
Açılış :  1.391  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.392 En Düşük
1.372
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERIT 15,84 3.866.623 % 10,00  
KERVN 0,88 4.181.380 % 10,00  
NUGYO 12,43 18.050.185 % 10,00  
DOBUR 26,40 3.958.348 % 10,00  
KTSKR 39,94 291.935.567 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,8678 8,8855 % 0,17  
Euro 10,2669 10,2843 % 0,11  
Sterlin 12,0303 12,0906 % -0,11  
Frank 9,5369 9,5944 % 0,26  
Riyal 2,3607 2,3725 % 0,18  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.764 1.764 1,35  
Altın Gr. 504 504 2,19  
Cumhuriyet 3.330 3.381 26,00  
Tam 3.314 3.397 24,71  
Yarım 1.602 1.643 11,95  
Çeyrek 803 822 5,98  
Gümüş.Ons 22,64 22,69 0,04  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 0,00  
B. Petrol 80,85 80,85 0,07  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru