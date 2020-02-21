***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi20/02/2020Karar Sayısı2020/4Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıMERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. İstanbul, 20 Şubat 2020Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi N4 Emirgan 34467 Sarıyer / İSTANBUL1 OCAK 2019 - 31 ARALIK 2019 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR-RAPORLAR, YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU, KURUMSAL UYUM RAPORU (URF) VE KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU (KYBF)'NUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ : 20 Şubat 2020KARAR SAYISI : 2020 / 4SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKiNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE VE TEBLİĞ ÇERÇEVESİNDE VE KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORLAMASI DÜZENLEMELERİ GEREĞİNCE, KURUMSAL UYUM RAPORU (URF) VE KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU (KYBF) ŞABLONLARI ÜZERİNDEN YAPILAN KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORLAMALARINA İLİŞKİN HAZIRLANAN SORUMLUK BEYANI01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG International Cooperative) tarafından bağımsız denetimden geçmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 sayılı ‘‘Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (‘‘Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan, dipnotları ile birlikte Konsolide Finansal Durum Tablosu (Bilanço), Konsolide Kâr veya Zarar Tablosu, Konsolide Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Konsolide Nakit Akış Tablosu ve Konsolide Öz Kaynaklar Değişim Tablosu (‘‘Finansal Raporlar") ile Türk Ticaret Kanunu ve SPK Tebliğine uyumlu olarak hazırlanan Yönetim Kurulu 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun,Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca düzenlenen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması düzenlemeleri çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan Kurumsal Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak hazırlanmış 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait Kurumsal Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)'nun SPK düzenlemeleri doğrultusundaa) Tarafımızca incelendiğini,b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Tebliğ ve Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını ve yürürlükteki Tebliğ ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması düzenlemelerine göre hazırlanmış Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamalarının faaliyetimizin gelişimi ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını,bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.Saygılarımızla,KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.Mehmet SAMİDenetimden Sorumlu Komite BaşkanıFinansal Raporlamadan Sorumlu Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiSemiha YAŞARDenetimden Sorumlu Komite ÜyesiFinansal Raporlamadan Sorumlu Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiAli ÇALIŞKANCEO (Chief Executive Officer - İcra Kurulu Başkanı)Volkan ÖZKANGenel Müdür Yardımcısı, Finanshttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820666BIST