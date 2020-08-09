***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
09.08.2020 23:33
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07/08/2020
Karar Sayısı
2020/15
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. İstanbul, 7 Ağustos 2020
Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi N4 Emirgan 34467 Sarıyer / İSTANBUL
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ : 7 Ağustos 2020
KARAR SAYISI : 2020 / 15
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN
İKiNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
01.01.2020 - 30.06.2020 ara hesap dönemine ait, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG International Cooperative) tarafından sınırlı denetime tabi tutulan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan, dipnotları ile birlikte Özet Konsolide Finansal Durum Tablosu (Bilanço), Özet Konsolide Kâr veya Zarar Tablosu, Özet Konsolide Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Özet Konsolide Nakit Akış Tablosu ve Özet Konsolide Özkaynaklar Değişim Tablosu ("Finansal Raporlar") ile Yönetim Kurulu ara dönem Faaliyet Raporu'nun SPK düzenlemeleri doğrultusunda
- Tarafımızca incelendiğini,
- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.
Mehmet SAMİ
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Finansal Raporlamadan Sorumlu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Semiha YAŞAR
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Finansal Raporlamadan Sorumlu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Olcay DEMİRKESEN
Global Finans Müdürü, Bütçe, Raporlama ve Konsolidasyon
Volkan ÖZKAN
Genel Müdür Yardımcısı, Finans
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867023
BIST