***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
27.03.2020 15:39
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27 Mart 2020 tarih 2020/9 numaralı kararı ile, 25 Mart 2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası Şirket Yönetim Kurulu Komiteleri, Komite Üyeleri'nin görev dağılımlarının aşağıdaki gibi olmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek1'inde yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler maddesi kapsamında kurulmuş olan ve aynı tebliğ kapsamındaki kriterlere uygun olarak Şirketimiz
Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı : Mehmet SAMİ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi: Semiha YAŞAR (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri:
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı : Mehmet SAMİ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi: Semiha YAŞAR (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi: Burak Turgut ORHUN (Yönetim Kurulu Üyesi)
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi: Volkan ÖZKAN (Finans Genel Müdür Yardımcısı ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üst Yöneticisi)
Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri:
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı : Semiha YAŞAR (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi: Mehmet SAMİ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi: Tamer SAKA (Yönetim Kurulu Üyesi)
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832873
BIST