***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26 Mart 2021 tarih 2021/10 numaralı kararı ile,Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'de yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan komitelerin oluşumu ve görev dağılımının aşağıdaki verildiği şekliyle yapılması kararlaştırılmıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi, ayrıca Aday Gösterme ve Ücret Komitesi'nin de görevlerini üstlenecektir.Denetimden Sorumlu Komite:Başkan: Mehmet SAMİ - Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiÜye: Güngör KAYMAK - Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiKurumsal Yönetim Komitesi:Başkan: Mehmet SAMİ - Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiÜye: Güngör KAYMAK - Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiÜye: Burak Turgut ORHUN - Yönetim Kurulu ÜyesiÜye: Fatma Arzu ERGENE -Gen.Md.Yrd., Finans ve Tedarik Zinciri-Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üst YöneticisiRiskin Erken Saptanması Komitesi:Başkan: Güngör KAYMAK - Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiÜye: Mehmet SAMİ - Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiÜye: Tamer SAKA - Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920993BIST