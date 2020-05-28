***KORTS* *ALNTF* *TCZB* *GARAN* *BRKT* *HUZFA* *YKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi









***KORTS******ALNTF******TCZB******GARAN******BRKT******HUZFA******YKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler ALNTF, BRKT, GARAN, HUZFA, KORTS, TCZB, YKBNKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRSALNF82113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 28/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT12114 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019H8 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 28/05/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019H8 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 28/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019I6 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 28/05/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019I6 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 28/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019J4 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 28/05/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019J4 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 28/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeHUZUR FAKTORİNG A.Ş. HUZFA TRSHZRFK2016 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 28/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT82016 FİNANSMAN BONOSU 28/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT32113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 28/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeT.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TCZB TRFTCZB82013 FİNANSMAN BONOSU 28/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK52078 FİNANSMAN BONOSU 28/05/2020 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847273BIST