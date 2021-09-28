***KORTS* *ATLFA* *ZKBVK* *VAKVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme
28.09.2021 17:05
***KORTS******ATLFA******ZKBVK******VAKVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ATLFA, KORTS, VAKVK, ZKBVK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ATILIM FAKTORİNG A.Ş. ATLFA TRFATFK92126 FİNANSMAN BONOSU 28/09/2021 İtfa
ATILIM FAKTORİNG A.Ş. ATLFA TRFATFK92126 FİNANSMAN BONOSU 28/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT92216 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 28/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK92144 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/09/2021 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK92144 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK92151 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/09/2021 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK92151 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK92116 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/09/2021 İtfa
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK92116 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK92132 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/09/2021 İtfa
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK92132 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965542
BIST