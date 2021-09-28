***KORTS* *ATLFA* *ZKBVK* *VAKVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme









***KORTS******ATLFA******ZKBVK******VAKVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler ATLFA, KORTS, VAKVK, ZKBVKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüATILIM FAKTORİNG A.Ş. ATLFA TRFATFK92126 FİNANSMAN BONOSU 28/09/2021 İtfaATILIM FAKTORİNG A.Ş. ATLFA TRFATFK92126 FİNANSMAN BONOSU 28/09/2021 Kupon\Getiri ÖdemeKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT92216 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 28/09/2021 Kupon\Getiri ÖdemeVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK92144 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/09/2021 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK92144 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/09/2021 Kupon\Getiri ÖdemeVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK92151 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/09/2021 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK92151 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/09/2021 Kupon\Getiri ÖdemeZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK92116 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/09/2021 İtfaZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK92116 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/09/2021 Kupon\Getiri ÖdemeZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK92132 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/09/2021 İtfaZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK92132 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/09/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965542BIST