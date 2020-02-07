***KORTS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
07.02.2020 17:13
***KORTS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
15/11/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFKORT92015
Nominal Değer (TL)
22.700.000
Vade Başlangıç Tarihi
07/02/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
11/02/2020
Vadesi (Gün)
224
İtfa Tarihi
18/09/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817669
BIST
17:03121.811
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -473,06
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.483
17:035,9959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0081
|Açılış
|: 5,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9966
En Düşük
5,9771
17:036,5708
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0078
|Açılış
|: 6,5640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5576
17:03302,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,57
|Açılış
|: 302,17
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,60
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.482.829
|% 19,97
|
|ARENA
|13,05
|53.149.355
|% 18,53
|
|LINK
|34,18
|32.665.968
|% 15,79
|
|BUCIM
|7,77
|48.888.620
|% 15,45
|
|AYCES
|11,59
|6.020.529
|% 14,98
|
|DOKTA
|54,45
|73.231.331
|% -14,99
|
|NATEN
|17,21
|1.708.591
|% -9,94
|
|IHGZT
|4,31
|45.102
|% -6,30
|
|SUMAS
|10,70
|152.020
|% -4,80
|
|BALAT
|1,85
|175.231
|% -4,64
|
|THYAO
|14,59
|857.016.138
|% -1,02
|
|GUSGR
|2,90
|570.308.506
|% 9,43
|
|KRDMD
|2,94
|422.344.283
|% 0,00
|
|SODA
|6,58
|348.746.206
|% 3,13
|
|GARAN
|12,08
|319.833.037
|% -1,55
|
|IHLGM
|1,23
|286.461.627
|% 4,24
|
|GUSGR
|2,90
|570.308.506
|% 9,43
|
|KRDMD
|2,94
|422.344.283
|% 0,00
|
|ODAS
|2,25
|260.901.913
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,14
|311.509.348
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7291
|7,7679
|% 0,16
|
|Frank
|6,1152
|6,1520
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5931
|1,6011
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.569
|1.569
|2,64
|
|Altın Gr.
|302
|302
|0,81
|
|Cumhuriyet
|1.997
|2.027
|4,00
|
|Tam
|1.994
|2.044
|8,62
|
|Yarım
|964
|989
|4,17
|
|Çeyrek
|483
|494
|2,09
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,78
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,28
|54,28
|-0,65
|
Seans Raporu
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