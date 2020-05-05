***KORTS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
05.05.2020 17:36
***KORTS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
15/11/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFKORT82040
Nominal Değer (TL)
51.350.000
Vade Başlangıç Tarihi
05/05/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
07/05/2020
Vadesi (Gün)
97
İtfa Tarihi
10/08/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842737
BIST
17:2998.774
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -68,03
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
17:297,0813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0367
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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7,0989
En Düşük
7,0234
17:297,6931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0064
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,7132
En Düşük
7,6508
17:29386,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,91
|Açılış
|: 386,30
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|SNPAM
|6,49
|3.836.824
|% 10,00
|
|KNFRT
|11,33
|37.015.800
|% 10,00
|
|RTALB
|27,06
|4.557.039
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.704.715
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|PETUN
|22,34
|487.543.092
|% -9,99
|
|TKURU
|10,94
|371.030
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|937.801
|% -9,91
|
|MMCAS
|1,24
|336.864
|% -9,49
|
|GARAN
|8,18
|660.288.896
|% 0,12
|
|TSPOR
|5,92
|607.074.167
|% 1,54
|
|KRDMD
|2,27
|567.456.168
|% 5,09
|
|PETUN
|22,34
|487.543.092
|% -9,99
|
|ASELS
|26,80
|484.970.610
|% 1,67
|
|KRDMD
|2,27
|567.456.168
|% 5,09
|
|GSRAY
|2,69
|448.250.931
|% -3,24
|
|AFYON
|2,81
|434.867.784
|% -4,42
|
|DOHOL
|1,89
|241.816.800
|% 2,72
|
|ODAS
|1,82
|195.012.019
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7784
|8,8224
|% 0,47
|
|Frank
|7,2585
|7,3022
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8783
|1,8877
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|-6,62
|
|Altın Gr.
|386
|386
|0,82
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.527
|1,80
|
|Tam
|2.550
|2.589
|1,80
|
|Yarım
|1.237
|1.265
|0,90
|
|Çeyrek
|620
|633
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|14,83
|14,86
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,04
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|B. Petrol
|30,27
|30,27
|3,07
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