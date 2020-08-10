***KORTS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması









***KORTS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [KORTS]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi15/11/2019Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin UnvanıKorteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş.İşlem Göreceği PazarBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıBorçlanma Aracı TürüBonoISIN KoduTRFKORT52118Nominal Değer (TL)26.950.000Vade Başlangıç Tarihi10/08/2020İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih12/08/2020Vadesi (Gün)270İtfa Tarihi07/05/2021İhraç ŞekliNitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867304BIST