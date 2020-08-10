***KORTS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
10.08.2020 17:42
***KORTS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [KORTS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
15/11/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Tahvil
ISIN Kodu
TRSKORTE2115
Nominal Değer (TL)
28.160.000
Vade Başlangıç Tarihi
10/08/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
12/08/2020
Vadesi (Gün)
423
İtfa Tarihi
07/10/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867305
BIST
17:331.076
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 15,77
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.079
En Düşük
1.039
17:337,3102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0195
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
17:338,6084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0758
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
17:33480,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,87
|Açılış
|: 480,02
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,82
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|28,60
|12.838.064
|% 10,00
|
|FADE
|3,19
|285.049
|% 10,00
|
|BURCE
|23,76
|16.794.160
|% 10,00
|
|JANTS
|107,80
|13.074.092
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,40
|614.619
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|3.063.963
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|4.291.594
|% -9,94
|
|VKFYO
|9,44
|2.564.178
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.183.365
|% -9,74
|
|ASELS
|18,04
|2.420.033.991
|% 7,44
|
|EKGYO
|1,95
|1.508.914.475
|% -0,51
|
|GARAN
|6,60
|863.400.759
|% 0,30
|
|GUSGR
|5,63
|787.699.452
|% 2,74
|
|KARSN
|2,92
|578.995.202
|% 7,75
|
|EKGYO
|1,95
|1.508.914.475
|% -0,51
|
|KARSN
|2,92
|578.995.202
|% 7,75
|
|KRDMD
|2,71
|450.876.524
|% 1,88
|
|SKBNK
|1,37
|195.088.851
|% 1,48
|
|GUSGR
|5,63
|787.699.452
|% 2,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5362
|9,5840
|% 0,52
|
|Frank
|7,9561
|8,0040
|% -0,02
|
|Riyal
|1,9421
|1,9518
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.042
|2.043
|7,58
|
|Altın Gr.
|480
|480
|3,22
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.260
|-24,00
|
|Tam
|3.197
|3.279
|-20,39
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-9,86
|
|Çeyrek
|775
|793
|-4,93
|
|Gümüş.Ons
|29,18
|29,20
|0,88
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|0,24
|
|B. Petrol
|45,06
|45,06
|0,66
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 9 artarak (% 0.99 ) 1, 209
-
17:45
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KUTPO, FADE
-
17:45XU100
Endeks 1, 076 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 46 üstünde . İşlem hacmi 17, 263.00 milyon TL de
-
17:43EGPRO
Yüzde 7.08 oranında artışla 17.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 712, 814 adet işlem
-
17:42AVTUR
Yüzde 6.37 oranında artışla 2.17 lira fiyatla işlem gören hissede 944, 999 adet işlem