***KORTS* *EKOFA* *AKTIF* *QNBFB* *PBTR* *HALKF* *DNFIN* *YKBNK* *SKYMD* *ODEA* *ZOREN* *ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım
15.01.2021 17:48
***KORTS******EKOFA******AKTIF******QNBFB******PBTR******HALKF******DNFIN******YKBNK******SKYMD******ODEA******ZOREN******ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, DNFIN, EKOFA, HALKF, KORTS, ODEA, ORFIN, PBTR, QNBFB, SKYMD, YKBNK, ZOREN
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRSAKYB72146 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK12121 FİNANSMAN BONOSU 15/01/2021 İtfa
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK32129 FİNANSMAN BONOSU 15/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOF12127 FİNANSMAN BONOSU 15/01/2021 İtfa
HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. HALKF TRFHLFK12118 FİNANSMAN BONOSU 15/01/2021 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT52126 FİNANSMAN BONOSU 15/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEA12172 FİNANSMAN BONOSU 15/01/2021 İtfa
ODEA BANK A.Ş. ODEA TRSODEA62113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFN72112 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMFK2120 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMFK2120 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15/01/2021 Taksitli İtfa
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK42130 FİNANSMAN BONOSU 15/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD12118 FİNANSMAN BONOSU 15/01/2021 İtfa
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD12126 FİNANSMAN BONOSU 15/01/2021 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK12122 FİNANSMAN BONOSU 15/01/2021 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK42129 FİNANSMAN BONOSU 15/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN62126 FİNANSMAN BONOSU 15/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN72117 FİNANSMAN BONOSU 15/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902666
BIST