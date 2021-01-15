***KORTS* *EKOFA* *AKTIF* *QNBFB* *PBTR* *HALKF* *DNFIN* *YKBNK* *SKYMD* *ODEA* *ZOREN* *ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım









***KORTS******EKOFA******AKTIF******QNBFB******PBTR******HALKF******DNFIN******YKBNK******SKYMD******ODEA******ZOREN******ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTIF, DNFIN, EKOFA, HALKF, KORTS, ODEA, ORFIN, PBTR, QNBFB, SKYMD, YKBNK, ZORENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRSAKYB72146 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/01/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK12121 FİNANSMAN BONOSU 15/01/2021 İtfaDENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK32129 FİNANSMAN BONOSU 15/01/2021 Kupon\Getiri ÖdemeEKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOF12127 FİNANSMAN BONOSU 15/01/2021 İtfaHALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. HALKF TRFHLFK12118 FİNANSMAN BONOSU 15/01/2021 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT52126 FİNANSMAN BONOSU 15/01/2021 Kupon\Getiri ÖdemeODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEA12172 FİNANSMAN BONOSU 15/01/2021 İtfaODEA BANK A.Ş. ODEA TRSODEA62113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/01/2021 Kupon\Getiri ÖdemeORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFN72112 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/01/2021 Kupon\Getiri ÖdemePASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMFK2120 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15/01/2021 Kupon\Getiri ÖdemePASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMFK2120 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15/01/2021 Taksitli İtfaQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK42130 FİNANSMAN BONOSU 15/01/2021 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD12118 FİNANSMAN BONOSU 15/01/2021 İtfaŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD12126 FİNANSMAN BONOSU 15/01/2021 İtfaYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK12122 FİNANSMAN BONOSU 15/01/2021 İtfaYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK42129 FİNANSMAN BONOSU 15/01/2021 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN62126 FİNANSMAN BONOSU 15/01/2021 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN72117 FİNANSMAN BONOSU 15/01/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902666BIST