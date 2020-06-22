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***KORTS* *HALKB* *ALNTF* *GARAN* *MGROS* *YKBNK* *AKBNK* *ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

22.06.2020 17:24
GÜNCEL HABERLER



***KORTS******HALKB******ALNTF******GARAN******MGROS******YKBNK******AKBNK******ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, ALNTF, ERGLI, GARAN, KORTS, MGROS, HALKB, YKBNK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK620T0 FİNANSMAN BONOSU 22/06/2020 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF62070 FİNANSMAN BONOSU 22/06/2020 İtfa
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT72019 FİNANSMAN BONOSU 22/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019U1 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 22/06/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019U1 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 22/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT32110 FİNANSMAN BONOSU 22/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORTK2034 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
MİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTIA2118 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL620A4 FİNANSMAN BONOSU 22/06/2020 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK62028 FİNANSMAN BONOSU 22/06/2020 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK62028 FİNANSMAN BONOSU 22/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852335


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
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DERAS 6,38 49.368.023 % 10,00  
PEKGY 7,70 19.566.886 % 10,00  
BIZIM 19,48 558.253.022 % 9,99  
RTALB 35,72 89.114.427 % 9,98  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4972 8,5398 % 0,82  
Frank 7,1937 7,2370 % 0,48  
Riyal 1,8191 1,8282 % 0,00  
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Tam 2.575 2.587 36,20  
Yarım 1.255 1.266 18,60  
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