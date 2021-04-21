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***KORTS* *KOCFN* *GRFIN* *ARCLK* *HALKF* *TFNVK* *DEVIR* *SMRFA* *KTKVK* *YKBNK* *INFO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları

21.04.2021 17:58



***KORTS******KOCFN******GRFIN******ARCLK******HALKF******TFNVK******DEVIR******SMRFA******KTKVK******YKBNK******INFO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ARCLK, DEVIR, GRFIN, HALKF, INFO, KOCFN, KORTS, KTKVK, SMRFA, TFNVK, YKBNK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ARÇELİK A.Ş. ARCLK TRSARCL72112 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 21/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DEVİR FAKTORİNG A.Ş. DEVIR TRFDEVR42111 FİNANSMAN BONOSU 21/04/2021 İtfa
GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. GRFIN TRFGRFK42114 FİNANSMAN BONOSU 21/04/2021 İtfa
HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. HALKF TRFHLFK42115 FİNANSMAN BONOSU 21/04/2021 İtfa
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO TRFINFM42115 FİNANSMAN BONOSU 21/04/2021 İtfa
KOÇ FİNANSMAN A.Ş. KOCFN TRFKCTF42119 FİNANSMAN BONOSU 21/04/2021 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT22213 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 21/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK42114 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 21/04/2021 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK42114 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 21/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK42148 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 21/04/2021 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK42148 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 21/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
SÜMER FAKTORİNG A.Ş. SMRFA TRFSUMF42119 FİNANSMAN BONOSU 21/04/2021 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK42122 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 21/04/2021 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK42122 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 21/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK42152 FİNANSMAN BONOSU 21/04/2021 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK42152 FİNANSMAN BONOSU 21/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT140126T37 DEVLET TAHVİLİ 21/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT160425T17 DEVLET TAHVİLİ 21/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT181023T19 DEVLET TAHVİLİ 21/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT201021T25 DEVLET TAHVİLİ 21/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT210421T14 DEVLET TAHVİLİ 21/04/2021 İtfa
TCMB TRT210421T14 DEVLET TAHVİLİ 21/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930266


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