***KORTS* *KOCFN* *GRFIN* *ARCLK* *HALKF* *TFNVK* *DEVIR* *SMRFA* *KTKVK* *YKBNK* *INFO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları









***KORTS******KOCFN******GRFIN******ARCLK******HALKF******TFNVK******DEVIR******SMRFA******KTKVK******YKBNK******INFO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler ARCLK, DEVIR, GRFIN, HALKF, INFO, KOCFN, KORTS, KTKVK, SMRFA, TFNVK, YKBNKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüARÇELİK A.Ş. ARCLK TRSARCL72112 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 21/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDEVİR FAKTORİNG A.Ş. DEVIR TRFDEVR42111 FİNANSMAN BONOSU 21/04/2021 İtfaGARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. GRFIN TRFGRFK42114 FİNANSMAN BONOSU 21/04/2021 İtfaHALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. HALKF TRFHLFK42115 FİNANSMAN BONOSU 21/04/2021 İtfaİNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO TRFINFM42115 FİNANSMAN BONOSU 21/04/2021 İtfaKOÇ FİNANSMAN A.Ş. KOCFN TRFKCTF42119 FİNANSMAN BONOSU 21/04/2021 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT22213 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 21/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK42114 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 21/04/2021 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK42114 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 21/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK42148 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 21/04/2021 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK42148 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 21/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeSÜMER FAKTORİNG A.Ş. SMRFA TRFSUMF42119 FİNANSMAN BONOSU 21/04/2021 İtfaTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK42122 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 21/04/2021 İtfaTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK42122 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 21/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK42152 FİNANSMAN BONOSU 21/04/2021 İtfaYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK42152 FİNANSMAN BONOSU 21/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT140126T37 DEVLET TAHVİLİ 21/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT160425T17 DEVLET TAHVİLİ 21/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT181023T19 DEVLET TAHVİLİ 21/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT201021T25 DEVLET TAHVİLİ 21/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT210421T14 DEVLET TAHVİLİ 21/04/2021 İtfaTCMB TRT210421T14 DEVLET TAHVİLİ 21/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930266BIST