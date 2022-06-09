***KORTS* *KOCFN* *KNTFA* *HLVKS* *VAKVK* *BRKT* *EKTVK* *ULUFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant
09.06.2022 17:27
***KORTS******KOCFN******KNTFA******HLVKS******VAKVK******BRKT******EKTVK******ULUFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler BRKT, EKTVK, HLVKS, KNTFA, KOCFN, KORTS, ULUFA, VAKVK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT32310 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS52316 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA62225 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/06/2022 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA62225 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş. ISTFK TRFIFAS62216 FİNANSMAN BONOSU 09/06/2022 İtfa
İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş. ISTFK TRFIFAS62216 FİNANSMAN BONOSU 09/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
KENT FAKTORİNG A.Ş. KNTFA TRFKNTF62213 FİNANSMAN BONOSU 09/06/2022 İtfa
KOÇ FİNANSMAN A.Ş. KOCFN TRFKCTF62216 FİNANSMAN BONOSU 09/06/2022 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT62216 FİNANSMAN BONOSU 09/06/2022 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT62219 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/06/2022 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT62219 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. ULUFA TRFULFK62215 FİNANSMAN BONOSU 09/06/2022 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK62220 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/06/2022 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK62220 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036529
BIST