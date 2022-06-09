***KORTS* *KOCFN* *KNTFA* *HLVKS* *VAKVK* *BRKT* *EKTVK* *ULUFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***KORTS******KOCFN******KNTFA******HLVKS******VAKVK******BRKT******EKTVK******ULUFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler BRKT, EKTVK, HLVKS, KNTFA, KOCFN, KORTS, ULUFA, VAKVKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT32310 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/06/2022 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS52316 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/06/2022 Kupon\Getiri ÖdemeHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA62225 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/06/2022 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA62225 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/06/2022 Kupon\Getiri ÖdemeİSTANBUL FAKTORİNG A.Ş. ISTFK TRFIFAS62216 FİNANSMAN BONOSU 09/06/2022 İtfaİSTANBUL FAKTORİNG A.Ş. ISTFK TRFIFAS62216 FİNANSMAN BONOSU 09/06/2022 Kupon\Getiri ÖdemeKENT FAKTORİNG A.Ş. KNTFA TRFKNTF62213 FİNANSMAN BONOSU 09/06/2022 İtfaKOÇ FİNANSMAN A.Ş. KOCFN TRFKCTF62216 FİNANSMAN BONOSU 09/06/2022 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT62216 FİNANSMAN BONOSU 09/06/2022 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT62219 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/06/2022 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT62219 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/06/2022 Kupon\Getiri ÖdemeULUSAL FAKTORİNG A.Ş. ULUFA TRFULFK62215 FİNANSMAN BONOSU 09/06/2022 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK62220 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/06/2022 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK62220 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/06/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036529BIST