***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.08.2020Açıklamalar01.01.2020-30.06.2020 Dönemine İlişkin Faaliyet Raporumuz ekte sunulmuştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869997BIST