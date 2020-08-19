***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
19.08.2020 18:13
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.08.2020
Açıklamalar
01.01.2020-30.06.2020 Dönemine İlişkin Faaliyet Raporumuz ekte sunulmuştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869997
BIST
18:001.124
En Yüksek
|Değişim
|: 2,88%
|| 31,43
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.126
En Düşük
1.099
18:007,2988
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,0743
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3831
En Düşük
7,2095
18:008,6861
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -0,1189
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8260
En Düşük
8,5859
18:00459,62
En Yüksek
|Değişim
|: -3,11%
|| -14,78
|Açılış
|: 459,62
|
|Önceki Kapanış
|: 474,40
|
475,76
En Düşük
456,56
BIST En Aktif Hisseler18:00
|TLMAN
|15,84
|8.405.820
|% 10,00
|
|POLTK
|176,00
|214.283
|% 10,00
|
|ARTI
|2,97
|1.156.990
|% 10,00
|
|MZHLD
|15,84
|269.549
|% 10,00
|
|ARMDA
|31,94
|24.967.624
|% 9,99
|
|KENT
|2.040,10
|10.041.372
|% -10,00
|
|NIBAS
|21,16
|17.846.189
|% -9,96
|
|BURVA
|59,75
|3.876.028
|% -9,95
|
|BMELK
|6,56
|381.379
|% -9,89
|
|BFREN
|781,60
|80.799.872
|% -9,33
|
|TUPRS
|85,90
|2.613.549.090
|% 7,58
|
|EKGYO
|2,05
|1.912.571.156
|% 5,67
|
|SISE
|6,27
|1.466.265.717
|% 5,56
|
|GARAN
|7,27
|1.250.512.806
|% 1,96
|
|RTALB
|58,20
|1.167.519.233
|% 1,75
|
|EKGYO
|2,05
|1.912.571.156
|% 5,67
|
|SISE
|6,27
|1.466.265.717
|% 5,56
|
|ZOREN
|2,65
|604.784.277
|% 9,96
|
|PETKM
|4,23
|845.432.494
|% 9,87
|
|GARAN
|7,27
|1.250.512.806
|% 1,96
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2902
|7,2988
|% -1,01
|
|Euro
|8,6714
|8,6861
|% -1,35
|
|Sterlin
|9,5343
|9,5821
|% -1,99
|
|Frank
|7,9378
|7,9856
|% -2,27
|
|Riyal
|1,9279
|1,9376
|% -1,60
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.961
|-41,62
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-16,15
|
|Cumhuriyet
|3.104
|3.151
|-50,00
|
|Tam
|3.081
|3.161
|-46,57
|
|Yarım
|1.489
|1.529
|-22,53
|
|Çeyrek
|747
|764
|-11,26
|
|Gümüş.Ons
|27,25
|27,28
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,19
|
|B. Petrol
|45,09
|45,09
|-0,37
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Seans Raporu
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