***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Açıklamalar01.01.2020-31.12.2020 Dönemi Faaliyet Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917460BIST