***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.08.2021Açıklamalar01.01.2021-30.06.2021 Dönemine ilişkin Faaliyet Raporumuz ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959320BIST