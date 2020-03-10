***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 3.481.774 3.328.245Satışların Maliyeti23 -2.793.983 -2.491.088TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)687.791 837.157BRÜT KAR (ZARAR)687.791 837.157Genel Yönetim Giderleri-138.483 -100.490Pazarlama Giderleri-232.552 -256.069Araştırma ve Geliştirme Giderleri-21.457 -11.394Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 176.393 251.557Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -147.166 -196.962ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)324.526 523.799Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 31.656 43.371Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 -3.097 -328Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 11.152 -2.502FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)364.237 564.340Finansman Gelirleri27 926.744 1.617.171Finansman Giderleri27 -1.127.649 -1.832.524SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)163.332 348.987Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri30.711 -6.177Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30.711 -6.177SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)194.043 342.810DÖNEM KARI (ZARARI)194.043 342.810Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-17 27Ana Ortaklık Payları194.060 342.783Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI502.512 460.129Dönem Karı (Zararı)194.043 342.810Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler407.994 224.532Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 263.099 59.839Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler12.962 9.902Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 15.360 6.539Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -2.398 3.363Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9.765 6.738Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 9.765 6.738Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler157.432 148.039Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler27 -330.363 -252.803Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 487.795 406.901Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri27 0 10.496Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri27 0 -16.555Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-946 -7.813Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-946 -7.813Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-5.700 2.503Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-30.711 6.177Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler2.093 -853Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler26 2.093 -853İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-80.433 -93.915Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-34.380 -35.064Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.724 -21.927Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-11.301 -200.766Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)20.564 43.669Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-38.044 126.959Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-165 -229Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-33.173 -18.754İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler21.790 12.197Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12.096 10.707Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)9.694 1.490Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları521.604 473.427Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler20 -19.092 -13.298YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-61.507 3.612Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10.701 29.198Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-72.208 -81.835Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -56.340 -71.813Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -15.868 -10.022Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 56.249FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-440.795 -487.982Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7.238.016 3.823.033Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.857.942 -3.804.556İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış52.784 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış0 -245.524Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-26.971 0Türev Araçlardan Nakit Girişleri3.444 0Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-3.444Ödenen Temettüler-246.270Ödenen Faiz-509.565 -415.505Alınan Faiz27 330.363 252.803Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.424.654 -94.789YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)210 -24.241Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-1.815 -745NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.605 -24.986DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ29.488 54.474DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 27.883 29.488Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 27.883 29.488Ticari Alacaklar447.240 445.169İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28 146.539 139.206İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 300.701 305.963Diğer Alacaklar4.665.557 3.240.574İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar28 4.568.900 3.149.746İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 96.657 90.828Türev Araçlar8 0 3.444Stoklar7 689.622 675.923Peşin Ödenmiş Giderler69.526 90.647İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler28 46.499 41.975İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 23.027 48.672Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar39 26Diğer Dönen Varlıklar13.577 26.009İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar9 13.577 26.009ARA TOPLAM5.913.444 4.511.280TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.913.444 4.511.280DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 603.935 455.278Ticari Alacaklar19.199 9.888İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 19.199 9.888Diğer Alacaklar5.598 203İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar28 5.500İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 98 203Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 61.830 56.130Maddi Duran Varlıklar10 2.237.511 2.419.304Kullanım Hakkı Varlıkları12 48.117 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 42.677 32.374Peşin Ödenmiş Giderler3.604 3.047İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 3.604 3.047Ertelenmiş Vergi Varlığı19.b 3.280 2.236TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.025.751 2.978.460TOPLAM VARLIKLAR8.939.195 7.489.740KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar15 3.975.534 2.635.763Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları15 706.583 924.209Ticari Borçlar420.749 458.793İlişkili Taraflara Ticari Borçlar28 70.075 72.302İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar16 350.674 386.491Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25.206 20.501Diğer Borçlar55.983 3.364İlişkili Taraflara Diğer Borçlar28 54.693 1.909İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13 1.290 1.455Türev Araçlar8 0 946Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 141.223 146.858Kısa Vadeli Karşılıklar12.111 9.750Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8.825 7.807Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar3.286 1.943Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10.573 7.906İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 10.573 7.906ARA TOPLAM5.347.962 4.208.090TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.347.962 4.208.090UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar15 612.952 336.106Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 32.009 59.547Uzun Vadeli Karşılıklar90.767 72.846Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar20 90.767 72.846Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 232.193 258.761Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 26İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 26TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER967.921 727.286TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.315.883 4.935.376ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.625.515 2.556.258Ödenmiş Sermaye21.a 330.000 330.000Sermaye Düzeltme Farkları21.b 354.105 354.105Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.318.468 1.509.948Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.318.468 1.509.948Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21.c 1.335.989 1.514.117Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-17.521 -4.169Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)264.829 71.354Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 -58.656Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)221.227 80.004Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)221.227 80.004Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler43.602 50.006Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21.d 141.973 98.253Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları22.080 -150.185Net Dönem Karı veya Zararı194.060 342.783Kontrol Gücü Olmayan Paylar-2.203 -1.894TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.623.312 2.554.364TOPLAM KAYNAKLAR8.939.195 7.489.740Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler330.000 354.105 0 2.398 38.169 -58.656 151.642 98.253 317.694 -467.879 765.726 -1.467 764.259Transferler-467.879 467.879 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.514.117 -6.567 11.837 -71.638 342.783 1.790.532 -427 1.790.105Dönem Sonu Bakiyeler330.000 354.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.514.117 0 -4.169 0 0 0 0 0 0 0 0 50.006 0 0 -58.656 0 0 80.004 0 0 0 0 0 0 0 98.253 0 0 0 -150.185 342.783 0 2.556.258 -1.894 2.554.364Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler330.000 354.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.514.117 0 -4.169 0 0 0 0 0 0 0 0 50.006 0 0 -58.656 0 0 80.004 0 0 0 0 0 0 0 98.253 0 0 0 -150.185 342.783 0 2.556.258 -1.894 2.554.364Transferler-178.128 58.656 43.720 418.535 -342.783 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-13.352 -6.404 141.223 194.060 315.527 -309 315.218Kar Payları-246.270 -246.270 0 -246.270Dönem Sonu Bakiyeler330.000 354.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.335.989 0 -17.521 0 0 0 0 0 0 0 0 43.602 0 0 0 0 0 221.227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.080 194.060 0 2.625.515 -2.203 2.623.312Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)194.043 342.810DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-13.352 1.507.552Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 1.792.652Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -16.687 -8.806Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-336 301Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar-336 301Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.671 -276.595Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar134.527 -60.257Yabancı Para Çevrim Farkları-1.580 -744Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-1.580 -744Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)148.657 -75.408Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)5 148.657 -75.408Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-5.117 12.125Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-7.433 3.770DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)121.175 1.447.295TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)315.218 1.790.105Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-309 -427Ana Ortaklık Payları315.527 1.790.532http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826450BIST