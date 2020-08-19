***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 1.636.628 1.762.324Satışların Maliyeti23 -1.330.746 -1.409.746TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)305.882 352.578BRÜT KAR (ZARAR)305.882 352.578Genel Yönetim Giderleri-63.999 -62.826Pazarlama Giderleri-101.818 -134.813Araştırma ve Geliştirme Giderleri-9.858 -9.013Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 122.596 123.728Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -129.807 -94.742ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)122.996 174.912Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 16.155 16.933Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 -2.019 -503Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 -24.105 6.684FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)113.027 198.026Finansman Gelirleri27 998.932 579.095Finansman Giderleri27 -1.054.270 -678.479SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)57.689 98.642Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri11.635 15.613Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11.635 15.613SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)69.324 114.255DÖNEM KARI (ZARARI)69.324 114.255Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-2 -2Ana Ortaklık Payları69.326 114.257Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI157.651 272.638Dönem Karı (Zararı)69.324 114.255Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler208.423 182.043Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 106.169 129.678Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7.059 -1.203Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 981 2.706Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 6.078 -3.909Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.032 3.818Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 5.032 3.818Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler77.612 71.981Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler27 -189.052 -166.149Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 266.664 238.130Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler24.107 -6.390İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler24.107 -6.390Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-11.635 -15.613Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler79 -228Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler26 79 -228İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-114.787 -13.909Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-123.835 -33.160Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler44.878 10.247Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-61.296 -12.441Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11.707 -2.574Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.722 60.379Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-261 -443Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8.875 -52.927İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.577 17.010Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-13.534 5.171Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)7.957 11.839Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları162.960 282.389Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler20 -5.309 -9.751YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-39.082 -54.278Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.146 7.817Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-40.228 -62.095Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -30.687 -40.460Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -9.541 -21.635FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-68.727 -221.711Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri988 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.207.783 2.350.634Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.869.802 -1.770.981İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış0 24.080İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-52.450 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.628 -16.389Türev Araçlardan Nakit Girişleri0 2.482Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-914 0Ödenen Temettüler-42.975 -246.270Ödenen Faiz-254.951 -253.475Alınan Faiz189.052 166.149Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.237.830 -477.941YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)49.842 -3.351Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.441 4.628NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)53.283 1.277DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27.883 29.488DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 81.166 30.765Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 81.166 27.883Ticari Alacaklar567.718 447.240İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28 197.666 146.539İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 370.052 300.701Diğer Alacaklar5.858.508 4.665.557İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar28 5.806.730 4.568.900İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 51.778 96.657Türev Araçlar914 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar8 914 0Stoklar7 744.840 689.622Peşin Ödenmiş Giderler60.242 69.526İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler28 30.377 46.499İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 29.865 23.027Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar89 39Diğer Dönen Varlıklar27.111 13.577İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar9 27.111 13.577ARA TOPLAM7.340.588 5.913.444TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.340.588 5.913.444DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 762.587 603.935Ticari Alacaklar16.999 19.199İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 16.999 19.199Diğer Alacaklar5.599 5.598İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar28 5.500 5.500İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 99 98Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 31.048 61.830Maddi Duran Varlıklar10 2.162.925 2.237.511Kullanım Hakkı Varlıkları12 44.459 48.117Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 48.046 42.677Peşin Ödenmiş Giderler1.181 3.604İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 1.181 3.604Ertelenmiş Vergi Varlığı19.a 3.608 3.280TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.076.452 3.025.751TOPLAM VARLIKLAR10.417.040 8.939.195KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar15 4.842.632 3.975.534Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları15 1.258.287 706.583Ticari Borçlar431.471 420.749İlişkili Taraflara Ticari Borçlar28 91.614 70.075İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar16 339.857 350.674Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar24.399 25.206Diğer Borçlar3.272 55.983İlişkili Taraflara Diğer Borçlar28 2.243 54.693İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13 1.029 1.290Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 163.218 141.223Kısa Vadeli Karşılıklar8.013 12.111Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar4.532 8.825Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar3.481 3.286Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler23.485 10.573İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 23.485 10.573ARA TOPLAM6.754.777 5.347.962TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.754.777 5.347.962UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar15 524.967 612.952Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 18.889 32.009Uzun Vadeli Karşılıklar114.665 90.767Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar20 114.665 90.767Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19.a 225.669 232.193Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER884.190 967.921TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.638.967 6.315.883ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.780.622 2.625.515Ödenmiş Sermaye21.a 330.000 330.000Sermaye Düzeltme Farkları21.b 354.105 354.105Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.235.068 1.318.468Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.235.068 1.318.468Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21.c 1.267.109 1.335.989Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-32.041 -17.521Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)408.105 264.829Yabancı Para Çevrim Farkları35.219 43.602Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)372.886 221.227Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)372.886 221.227Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21.d 155.321 141.973Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları228.697 22.080Net Dönem Karı veya Zararı69.326 194.060Kontrol Gücü Olmayan Paylar-2.549 -2.203TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.778.073 2.623.312TOPLAM KAYNAKLAR10.417.040 8.939.195Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler330.000 354.105 1.514.117 -4.169 50.006 -58.656 80.004 98.253 -150.185 342.783 2.556.258 -1.894 2.554.364Transferler-88.583 58.656 372.710 -342.783 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-8.935 3.268 -19.132 114.257 89.458 -166 89.292Kar Payları-246.270 -246.270 -246.270Dönem Sonu Bakiyeler330.000 354.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.425.534 0 -13.104 0 0 0 0 0 0 0 0 53.274 0 0 0 0 0 60.872 0 0 0 0 0 0 0 0 98.253 0 0 0 -23.745 114.257 0 2.399.446 -2.060 2.397.386Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler330.000 354.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.335.989 0 -17.521 0 0 0 0 0 0 0 0 43.602 0 0 0 0 0 221.227 0 0 0 0 0 0 0 0 141.973 0 0 0 22.080 194.060 0 2.625.515 -2.203 2.623.312Transferler-68.880 0 13.348 249.592 -194.060 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-14.520 -8.383 151.659 69.326 198.082 -346 197.736Kar Payları-42.975 -42.975 -42.975Dönem Sonu Bakiyeler330.000 354.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.267.109 0 -32.041 0 0 0 0 0 0 0 0 35.219 0 0 0 0 0 372.886 0 0 0 0 0 0 0 0 155.321 0 0 0 228.697 69.326 0 2.780.622 -2.549 2.778.073Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)69.324 114.255DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-14.520 -8.935Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -18.634 -11.078Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar14 -294Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar14 -294Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4.100 2.437Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar142.932 -16.028Yabancı Para Çevrim Farkları-2.037 -2.719Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-2.037 -2.719Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)159.640 -20.139Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)5 159.640 -20.139Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-6.689 5.823Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-7.982 1.007DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)128.412 -24.963TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)197.736 89.292Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-346 -166Ana Ortaklık Payları198.082 89.458http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869996BIST