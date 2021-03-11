***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 4.059.963 3.481.774Satışların Maliyeti23 -3.156.523 -2.793.983TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)903.440 687.791BRÜT KAR (ZARAR)903.440 687.791Genel Yönetim Giderleri-145.709 -138.483Pazarlama Giderleri-230.890 -232.552Araştırma ve Geliştirme Giderleri-21.078 -21.457Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 253.544 176.393Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -237.835 -147.166ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)521.472 324.526Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 33.565 31.656Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 -4.689 -3.097Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 -36.270 11.152FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)514.078 364.237Finansman Gelirleri27 2.188.150 926.744Finansman Giderleri27 -2.495.439 -1.127.649SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)206.789 163.332Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri30.942 30.711Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 30.942 30.711SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)237.731 194.043DÖNEM KARI (ZARARI)237.731 194.043Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19 -17Ana Ortaklık Payları237.712 194.060Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI955.346 683.466Dönem Karı (Zararı)237.731 194.043Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler731.938 588.948Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 226.724 263.099Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler12.740 12.962Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 5.568 15.360Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 7.172 -2.398Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9.358 9.765Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 9.358 9.765Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler108.331 157.432Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler27 -415.893 -330.363Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 524.224 487.795Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri27 0 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri27 0 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler368.782 180.954Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.795 -946Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler1.795 -946Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler36.270 -5.700Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-30.942 -30.711Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.120 2.093Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler26 -1.120 2.093İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-990 -80.433Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-139.242 -34.380Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler34.822 -5.724Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-39.791 -11.301Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-4.322 20.564Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler69.004 -38.044Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler33.681 -165Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)35.797 -33.173İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.061 21.790Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)5.491 12.096Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)3.570 9.694Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları968.679 702.558Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler20 -13.333 -19.092YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-56.370 -61.507Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.548 10.701Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-59.918 -72.208Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -29.563 -56.340Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -30.355 -15.868FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.645.775 -839.506Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8.286.596 7.238.016Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.581.191 -6.256.653İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış0 52.784İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-52.090 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.139 -26.971Türev Araçlardan Nakit Girişleri0 3.444Ödenen Temettüler-42.975 -246.270Ödenen Faiz-495.030 -509.565Alınan Faiz27 415.893 330.363Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-2.166.839 -1.424.654YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-746.799 -217.547Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi849.833 215.942NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)103.034 -1.605DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27.883 29.488DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 130.917 27.883Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 130.917 27.883Ticari Alacaklar563.053 447.240İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28 160.773 146.539İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 402.280 300.701Diğer Alacaklar6.804.327 4.665.557İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar28 6.742.501 4.568.900İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 61.826 96.657Türev Araçlar8 0 0Stoklar7 722.241 689.622Peşin Ödenmiş Giderler76.108 69.526İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler28 48.788 46.499İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 27.320 23.027Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar94 39Diğer Dönen Varlıklar8.086 13.577İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar9 8.086 13.577ARA TOPLAM8.304.826 5.913.444TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.304.826 5.913.444DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.028.000 603.935Ticari Alacaklar27.151 19.199İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 27.151 19.199Diğer Alacaklar107 5.598İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar28 0 5.500İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 107 98Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 8.844 61.830Maddi Duran Varlıklar10 3.847.690 2.237.511Kullanım Hakkı Varlıkları12 54.673 48.117Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 72.526 42.677Peşin Ödenmiş Giderler1.344 3.604İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 1.344 3.604Ertelenmiş Vergi Varlığı19.b 8.805 3.280TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.049.140 3.025.751TOPLAM VARLIKLAR13.353.966 8.939.195KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar15 4.335.843 3.975.534Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları15 2.151.263 706.583Ticari Borçlar489.753 420.749İlişkili Taraflara Ticari Borçlar28 90.693 70.075İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar16 399.060 350.674Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar28.488 25.206Diğer Borçlar37.574 55.983İlişkili Taraflara Diğer Borçlar28 2.603 54.693İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13 34.971 1.290Türev Araçlar8 1.795 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 202.832 141.223Kısa Vadeli Karşılıklar9.438 12.111Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar5.493 8.825Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar3.945 3.286Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13.589 10.573İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 13.589 10.573ARA TOPLAM7.270.575 5.347.962TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.270.575 5.347.962UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar15 755.114 612.952Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 6.197 32.009Uzun Vadeli Karşılıklar131.891 90.767Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar20 131.891 90.767Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 512.035 232.193Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.405.237 967.921TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.675.812 6.315.883ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.680.981 2.625.515Ödenmiş Sermaye21.a 330.000 330.000Sermaye Düzeltme Farkları21.b 354.105 354.105Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.657.248 1.318.468Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.657.248 1.318.468Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21.c 2.702.008 1.335.989Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-44.760 -17.521Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)649.878 264.829Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)625.289 221.227Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)625.289 221.227Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler24.589 43.602Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21.d 155.321 141.973Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları296.717 22.080Net Dönem Karı veya Zararı237.712 194.060Kontrol Gücü Olmayan Paylar-2.827 -2.203TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.678.154 2.623.312TOPLAM KAYNAKLAR13.353.966 8.939.195Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler330.000 354.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.514.117 0 -4.169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -58.656 0 0 80.004 0 0 0 0 50.006 0 0 0 98.253 0 0 0 -150.185 342.783 0 2.556.258 -1.894 2.554.364Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-178.128 58.656 43.720 418.535 -342.783 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-13.352 141.223 -6.404 194.060 315.527 -309 315.218Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-246.270 -246.270 0 -246.270Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler330.000 354.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.335.989 0 -17.521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221.227 0 0 0 0 43.602 0 0 0 141.973 0 0 0 22.080 194.060 0 2.625.515 -2.203 2.623.312Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler330.000 354.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.335.989 0 -17.521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221.227 0 0 0 0 43.602 0 0 0 141.973 0 0 0 22.080 194.060 0 2.625.515 -2.203 2.623.312Transferler-136.900 13.348 317.612 -194.060 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.502.919 -27.239 404.062 -19.013 237.712 2.098.441 -624 2.097.817Kar Payları-42.975 -42.975 0 -42.975Dönem Sonu Bakiyeler330.000 354.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.702.008 0 -44.760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 625.289 0 0 0 0 24.589 0 0 0 155.321 0 0 0 296.717 237.712 0 4.680.981 -2.827 4.678.154Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)237.731 194.043DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.475.679 -13.352Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)1.792.342 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -34.015 -16.687Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-27 -336Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar-27 -336Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-282.621 3.671Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar384.407 134.527Yabancı Para Çevrim Farkları-2.966 -1.580Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-2.966 -1.580Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)425.328 148.657Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)425.328 148.657Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-16.689 -5.117Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-21.266 -7.433DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.860.086 121.175TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.097.817 315.218Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-624 -309Ana Ortaklık Payları2.098.441 315.527http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917461BIST