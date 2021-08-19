***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 2.715.528 1.636.628Satışların Maliyeti23 -1.971.555 -1.330.746TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)743.973 305.882BRÜT KAR (ZARAR)743.973 305.882Genel Yönetim Giderleri-92.040 -63.999Pazarlama Giderleri-129.846 -101.818Araştırma ve Geliştirme Giderleri-18.090 -9.858Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 170.595 122.596Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -145.274 -129.807ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)529.318 122.996Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 13.344 16.155Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 -12.171 -2.019Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 akit Girişleri5.287.184 3.207.783Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.121.291 -2.532.577Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.121.291 -2.532.577İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-286 -52.450Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.943 -7.628Ödenen Temettüler-339.557 -42.975Ödenen Faiz-370.431 -254.951Alınan Faiz27 236.232 189.052YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-184.901 -10.906Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi199.600 64.189NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.699 53.283DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ130.917 27.883DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 145.616 81.166Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 145.616 130.917Ticari Alacaklar739.433 563.053İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28 212.118 160.773İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 527.315 402.280Diğer Alacaklar7.945.608 6.804.327İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar28 7.866.282 6.742.501İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 79.326 61.826Türev Araçlar0 0Stoklar7 1.070.015 722.241Peşin Ödenmiş Giderler35.189 76.108İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler28 127 48.788İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 35.062 27.320Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 94Diğer Dönen Varlıklar20.367 8.086İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar9 20.367 8.086ARA TOPLAM9.956.236 8.304.826TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.956.236 8.304.826DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 650.805 1.028.000Ticari Alacaklar14.566 27.151İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 14.566 27.151Diğer Alacaklar137.041 107İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar28 136.921 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 120 107Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 19.318 8.844Maddi Duran Varlıklar10 3.716.265 3.847.690Kullanım Hakkı Varlıkları12 57.672 54.673Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 80.510 72.526Peşin Ödenmiş Giderler51.055 1.344İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 51.055 1.344Ertelenmiş Vergi Varlığı19.b 7.650 8.805TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.734.882 5.049.140TOPLAM VARLIKLAR14.691.118 13.353.966KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar15 5.322.316 4.335.843Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları15 1.907.852 2.151.263Ticari Borçlar740.734 489.753İlişkili Taraflara Ticari Borçlar28 103.099 90.693İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar16 637.635 399.060Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar35.523 28.488Diğer Borçlar45.844 37.574İlişkili Taraflara Diğer Borçlar28 2.317 2.603İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13 43.527 34.971Türev Araçlar8 469 1.795Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)166.183 202.832İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 166.183 202.832Kısa Vadeli Karşılıklar12.844 9.438Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9.582 5.493Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar3.262 3.945Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12.179 13.589İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 12.179 13.589ARA TOPLAM8.243.944 7.270.575TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.243.944 7.270.575UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar15 1.141.309 755.114Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.197İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 6.197Uzun Vadeli Karşılıklar148.003 131.891Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar20 148.003 131.891Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19.b 476.720 512.035TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.766.032 1.405.237TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER10.009.976 8.675.812ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.684.512 4.680.981Ödenmiş Sermaye21.a 330.000 330.000Sermaye Düzeltme Farkları21.b 354.105 354.105Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.528.310 2.657.248Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.528.310 2.657.248Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21.c 2.578.589 2.702.008Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-50.279 -44.760Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)326.882 649.878Yabancı Para Çevrim Farkları45.491 24.589Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)281.391 625.289Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)281.391 625.289Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21.d 191.836 155.321Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları281.776 296.717Net Dönem Karı veya Zararı671.603 237.712Kontrol Gücü Olmayan Paylar-3.370 -2.827TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.681.142 4.678.154TOPLAM KAYNAKLAR14.691.118 13.353.966Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler330.000 354.105 1.335.989 -17.521 221.227 43.602 141.973 22.080 194.060 2.625.515 -2.203 2.623.312Transferler-68.880 13.348 249.592 -194.060 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-14.520 151.659 -8.383 69.326 198.082 -346 197.736Kar Payları-42.975 -42.975 -42.975Dönem Sonu Bakiyeler330.000 354.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.267.109 0 -32.041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 372.886 0 0 0 0 35.219 0 0 0 155.321 0 0 0 228.697 69.326 0 2.780.622 -2.549 2.778.073Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler330.000 354.105 2.702.008 -44.760 625.289 24.589 155.321 296.717 237.712 4.680.981 -2.827 4.678.154Transferler-123.419 36.515 324.616 -237.712 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.519 -343.898 20.902 671.603 343.088 -543 342.545Kar Payları-339.557 -339.557 0 -339.557Dönem Sonu Bakiyeler330.000 354.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.578.589 0 -50.279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281.391 0 0 0 0 45.491 0 0 0 191.836 0 0 0 281.776 671.603 0 4.684.512 -3.370 4.681.142Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)671.600 69.324DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-5.519 -14.520Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -6.808 -18.634Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-73 14Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar-73 14Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.362 4.100Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-323.536 142.932Yabancı Para Çevrim Farkları-3.046 -2.037Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-3.046 -2.037Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-361.998 159.640Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-361.998 159.640Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar23.408 -6.689Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler18.100 -7.982DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-329.055 128.412TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)342.545 197.736Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-543 -346Ana Ortaklık Payları343.088 198.082http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959314BIST