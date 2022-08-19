***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 5.937.466 2.715.528Satışların Maliyeti23 -4.852.956 -1.971.555TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.084.510 743.973BRÜT KAR (ZARAR)1.084.510 743.973Genel Yönetim Giderleri-159.445 -92.040Pazarlama Giderleri-268.492 -129.846Araştırma ve Geliştirme Giderleri-73.274 -18.090Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 734.428 170.595Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -669.269 -145.274ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)648.458 529.318Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 6.395 13.344Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 -11.459 -12.171Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 2.004 -12.861FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)645.398 517.630Finansman Gelirleri27 3.865.174 1.646.874Finansman Giderleri27 -3.135.807 -1.508.975SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.374.765 655.529Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri121.608 16.071Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 121.608 16.071SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.496.373 671.600DÖNEM KARI (ZARARI)1.496.373 671.600Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-723 -3Ana Ortaklık Payları1.497.096 671.603Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.650.551 1.408.532Dönem Karı (Zararı)1.496.373 671.600Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.527.044 1.076.760Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 496.681 161.620Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler27.254 2.527Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 9.913 5.761Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 17.341 -3.234Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9.740 7.075Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 9.740 7.075Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler380.308 84.946Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler27 -452.299 -236.232Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 832.607 321.178Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.727.015 813.189Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.603 -1.326Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.603 -1.326Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler4 -2.004 12.861Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 -121.608 -16.071Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler11.261 11.939Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler26 11.261 11.939İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-358.842 -333.524Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-303.047 -176.206Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-42.714 -17.513Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-636.796 -344.540Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-35.745 -8.792Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler730.595 250.981Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.246 8.556Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-61.265 -42.846İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-16.116 -3.164Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-42.687 -12.281Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)26.571 9.117Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.664.575 1.414.836Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler20 -14.024 -6.304YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-392.944 -33.835Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.370 5.751Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-400.314 -39.586Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -378.899 -26.219Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -21.415 -13.367FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.802.463 -1.559.598Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7.304.342 5.287.184Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.913.773 -5.121.291İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış325.299İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-286Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-20.081 -5.943Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-1.049Ödenen Temettüler-339.557Ödenen Faiz-747.106 -370.431Alınan Faiz27 452.299 236.232Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-4.202.394 -1.245.506YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-544.856 -184.901Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi549.347 199.600NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.491 14.699DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ120.542 130.917DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ125.033 145.616Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 125.033 120.542Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar1.419.272 1.131.983İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28 352.233 242.489İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.067.039 889.494Diğer Alacaklar15.841.697 11.452.669İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar28 15.727.284 11.380.935İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 114.413 71.734Türev Araçlar1.637 588Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar8 1.637 588Stoklar7 2.206.774 1.587.319Peşin Ödenmiş Giderler190.090 145.116İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler28 123.513 101.510İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 66.577 43.606Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 15Diğer Dönen Varlıklar84.455 41.768İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar9 84.455 41.768ARA TOPLAM19.868.972 14.480.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR19.868.972 14.480.000DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar841.355 585.776Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar841.355 585.776Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar5 841.355 585.776Ticari Alacaklar17.769 29.667İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 17.769 29.667Diğer Alacaklar117.621 261.541İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar28 117.418 261.373İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 203 168Türev Araçlar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 68.121 40.313Maddi Duran Varlıklar7.383.718 7.486.976Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri10 86.739 88.624Binalar10 3.308.514 3.396.754Tesis, Makine ve Cihazlar10 3.715.331 3.915.791Taşıtlar10 2.645 1.284Mobilya ve Demirbaşlar10 33.121 24.271Özel Maliyetler10 13.694 9.415Yapılmakta Olan Yatırımlar10 223.674 50.837Kullanım Hakkı Varlıkları12 67.286 65.680Maddi Olmayan Duran Varlıklar100.498 86.309Diğer Haklar11 53.171 50.959Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 47.327 35.350Peşin Ödenmiş Giderler102.400 111.629İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 102.400 111.629Ertelenmiş Vergi Varlığı19.b 22.778 11.740TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.721.546 8.679.631TOPLAM VARLIKLAR28.590.518 23.159.631KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9.281.395 7.375.501İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9.281.395 7.375.501Banka Kredileri15 8.797.624 6.878.837İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları15 483.771 496.664Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.619.370 1.834.132İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.619.370 1.834.132Banka Kredileri15 2.193.642 1.539.347İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları15 209.380 126.990Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları15 216.348 167.795Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar1.837.525 1.106.930İlişkili Taraflara Ticari Borçlar28 237.223 163.482İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar16 1.600.302 943.448Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar58.690 42.145Diğer Borçlar390.629 59.084İlişkili Taraflara Diğer Borçlar28 376.512 51.213İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13 14.117 7.871Türev Araçlar0 1.603Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar8 0 1.603Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)362.909 424.174İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)28 269 13İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 362.640 424.161Kısa Vadeli Karşılıklar25.686 14.342Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17.143 9.943Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8.543 4.399Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17.937 19.256İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 17.937 19.256ARA TOPLAM14.594.141 10.877.167TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.594.141 10.877.167UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.787.577 1.724.942İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.787.577 1.724.942Banka Kredileri15 1.355.370 1.397.602İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları15 124.530 32.061Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar15 307.677 295.279Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar268.802 172.080Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar20 268.802 172.080Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19.b 919.024 1.033.742TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.975.403 2.930.764TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER17.569.544 13.807.931ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar11.027.521 9.356.599Ödenmiş Sermaye21.a 330.000 330.000Sermaye Düzeltme Farkları21.b 354.105 354.105Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.223.511 5.645.973Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.223.511 5.645.973Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21.c 5.356.683 5.712.537Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-133.172 -66.564Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)492.668 252.234Yabancı Para Çevrim Farkları113.840 116.206Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)378.828 136.028Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)378.828 136.028Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler177.958 177.958Yasal Yedekler21.d 177.958 177.958Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.952.183 516.689Net Dönem Karı veya Zararı1.497.096 2.079.640Kontrol Gücü Olmayan Paylar-6.547 -4.899TOPLAM ÖZKAYNAKLAR11.020.974 9.351.700TOPLAM KAYNAKLAR28.590.518 23.159.631Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler330.000 354.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.702.008 0 -44.760 0 0 0 0 0 0 0 0 24.589 0 0 0 0 0 625.289 0 0 0 0 0 0 0 0 155.321 0 0 0 296.717 237.712 0 4.680.981 -2.827 4.678.154Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-123.419 36.515 324.616 -237.712 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)671.603 343.088 -543 342.545Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.519 20.902 -343.898 0Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-339.557 -339.557 -339.557Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler330.000 354.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.578.589 0 -50.279 0 0 0 0 0 0 0 0 45.491 0 0 0 0 0 281.391 0 0 0 0 0 0 0 0 191.836 0 0 0 281.776 671.603 0 4.684.512 -3.370 4.681.142Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler330.000 354.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.712.537 0 -66.564 0 0 0 0 0 0 0 0 116.206 0 0 0 0 0 136.028 0 0 0 0 0 0 0 0 177.958 0 0 0 516.689 2.079.640 0 9.356.599 -4.899 9.351.700Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-355.854 2.435.494 -2.079.640 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)1.497.096 1.670.922 -1.648 1.669.274Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-66.608 -2.366 242.800 0Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler330.000 354.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.356.683 0 -133.172 0 0 0 0 0 0 0 0 113.840 0 0 0 0 0 378.828 0 0 0 0 0 0 0 0 177.958 0 0 0 2.952.183 1.497.096 0 11.027.521 -6.547 11.020.974Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.496.373 671.600DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-66.607 -5.519Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -83.030 -6.808Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-183 -73Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar-183 -73Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler16.606 1.362Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi16.606 1.362Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar239.508 -323.536Yabancı Para Çevrim Farkları-29.279 -3.046Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-29.279 -3.046Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)255.579 -361.998Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)255.579 -361.998Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar25.987 23.408Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)25.987 23.408Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-12.779 18.100Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-12.779 18.100DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)172.901 -329.055TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.669.274 342.545Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.648 -543Ana Ortaklık Payları1.670.922 343.088http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057329BIST