***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2022 19:42
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
23 5.937.466 2.715.528
Satışların Maliyeti
23 -4.852.956 -1.971.555
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.084.510 743.973
BRÜT KAR (ZARAR)
1.084.510 743.973
Genel Yönetim Giderleri
-159.445 -92.040
Pazarlama Giderleri
-268.492 -129.846
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-73.274 -18.090
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 734.428 170.595
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -669.269 -145.274
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
648.458 529.318
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 6.395 13.344
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -11.459 -12.171
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 2.004 -12.861
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
645.398 517.630
Finansman Gelirleri
27 3.865.174 1.646.874
Finansman Giderleri
27 -3.135.807 -1.508.975
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.374.765 655.529
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
121.608 16.071
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 121.608 16.071
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.496.373 671.600
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.496.373 671.600
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-723 -3
Ana Ortaklık Payları
1.497.096 671.603
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.650.551 1.408.532
Dönem Karı (Zararı)
1.496.373 671.600
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.527.044 1.076.760
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 496.681 161.620
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
27.254 2.527
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 9.913 5.761
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 17.341 -3.234
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.740 7.075
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 9.740 7.075
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
380.308 84.946
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -452.299 -236.232
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 832.607 321.178
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.727.015 813.189
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.603 -1.326
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.603 -1.326
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 -2.004 12.861
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -121.608 -16.071
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
11.261 11.939
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 11.261 11.939
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-358.842 -333.524
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-303.047 -176.206
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.714 -17.513
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-636.796 -344.540
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-35.745 -8.792
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
730.595 250.981
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.246 8.556
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-61.265 -42.846
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.116 -3.164
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-42.687 -12.281
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26.571 9.117
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.664.575 1.414.836
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
20 -14.024 -6.304
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-392.944 -33.835
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.370 5.751
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-400.314 -39.586
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -378.899 -26.219
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -21.415 -13.367
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.802.463 -1.559.598
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.304.342 5.287.184
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.913.773 -5.121.291
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
325.299
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-286
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.081 -5.943
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-1.049
Ödenen Temettüler
-339.557
Ödenen Faiz
-747.106 -370.431
Alınan Faiz
27 452.299 236.232
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.202.394 -1.245.506
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-544.856 -184.901
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
549.347 199.600
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.491 14.699
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
120.542 130.917
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
125.033 145.616
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 125.033 120.542
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
1.419.272 1.131.983
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 352.233 242.489
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.067.039 889.494
Diğer Alacaklar
15.841.697 11.452.669
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28 15.727.284 11.380.935
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 114.413 71.734
Türev Araçlar
1.637 588
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
8 1.637 588
Stoklar
7 2.206.774 1.587.319
Peşin Ödenmiş Giderler
190.090 145.116
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
28 123.513 101.510
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 66.577 43.606
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 15
Diğer Dönen Varlıklar
84.455 41.768
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9 84.455 41.768
ARA TOPLAM
19.868.972 14.480.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.868.972 14.480.000
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
841.355 585.776
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
841.355 585.776
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
5 841.355 585.776
Ticari Alacaklar
17.769 29.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 17.769 29.667
Diğer Alacaklar
117.621 261.541
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28 117.418 261.373
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 203 168
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 68.121 40.313
Maddi Duran Varlıklar
7.383.718 7.486.976
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10 86.739 88.624
Binalar
10 3.308.514 3.396.754
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 3.715.331 3.915.791
Taşıtlar
10 2.645 1.284
Mobilya ve Demirbaşlar
10 33.121 24.271
Özel Maliyetler
10 13.694 9.415
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 223.674 50.837
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 67.286 65.680
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
100.498 86.309
Diğer Haklar
11 53.171 50.959
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 47.327 35.350
Peşin Ödenmiş Giderler
102.400 111.629
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 102.400 111.629
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19.b 22.778 11.740
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.721.546 8.679.631
TOPLAM VARLIKLAR
28.590.518 23.159.631
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.281.395 7.375.501
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.281.395 7.375.501
Banka Kredileri
15 8.797.624 6.878.837
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
15 483.771 496.664
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.619.370 1.834.132
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.619.370 1.834.132
Banka Kredileri
15 2.193.642 1.539.347
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
15 209.380 126.990
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15 216.348 167.795
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
1.837.525 1.106.930
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 237.223 163.482
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
16 1.600.302 943.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
58.690 42.145
Diğer Borçlar
390.629 59.084
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28 376.512 51.213
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13 14.117 7.871
Türev Araçlar
0 1.603
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
8 0 1.603
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
362.909 424.174
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
28 269 13
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 362.640 424.161
Kısa Vadeli Karşılıklar
25.686 14.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17.143 9.943
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8.543 4.399
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17.937 19.256
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 17.937 19.256
ARA TOPLAM
14.594.141 10.877.167
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.594.141 10.877.167
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.787.577 1.724.942
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.787.577 1.724.942
Banka Kredileri
15 1.355.370 1.397.602
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
15 124.530 32.061
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 307.677 295.279
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
268.802 172.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 268.802 172.080
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19.b 919.024 1.033.742
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.975.403 2.930.764
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.569.544 13.807.931
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.027.521 9.356.599
Ödenmiş Sermaye
21.a 330.000 330.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21.b 354.105 354.105
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.223.511 5.645.973
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.223.511 5.645.973
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21.c 5.356.683 5.712.537
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-133.172 -66.564
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
492.668 252.234
Yabancı Para Çevrim Farkları
113.840 116.206
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
378.828 136.028
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
378.828 136.028
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
177.958 177.958
Yasal Yedekler
21.d 177.958 177.958
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.952.183 516.689
Net Dönem Karı veya Zararı
1.497.096 2.079.640
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-6.547 -4.899
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.020.974 9.351.700
TOPLAM KAYNAKLAR
28.590.518 23.159.631
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
330.000 354.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.702.008 0 -44.760 0 0 0 0 0 0 0 0 24.589 0 0 0 0 0 625.289 0 0 0 0 0 0 0 0 155.321 0 0 0 296.717 237.712 0 4.680.981 -2.827 4.678.154
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-123.419 36.515 324.616 -237.712 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
671.603 343.088 -543 342.545
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.519 20.902 -343.898 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-339.557 -339.557 -339.557
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
330.000 354.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.578.589 0 -50.279 0 0 0 0 0 0 0 0 45.491 0 0 0 0 0 281.391 0 0 0 0 0 0 0 0 191.836 0 0 0 281.776 671.603 0 4.684.512 -3.370 4.681.142
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
330.000 354.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.712.537 0 -66.564 0 0 0 0 0 0 0 0 116.206 0 0 0 0 0 136.028 0 0 0 0 0 0 0 0 177.958 0 0 0 516.689 2.079.640 0 9.356.599 -4.899 9.351.700
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-355.854 2.435.494 -2.079.640 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
1.497.096 1.670.922 -1.648 1.669.274
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-66.608 -2.366 242.800 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
330.000 354.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.356.683 0 -133.172 0 0 0 0 0 0 0 0 113.840 0 0 0 0 0 378.828 0 0 0 0 0 0 0 0 177.958 0 0 0 2.952.183 1.497.096 0 11.027.521 -6.547 11.020.974
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.496.373 671.600
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-66.607 -5.519
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -83.030 -6.808
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-183 -73
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
-183 -73
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16.606 1.362
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
16.606 1.362
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
239.508 -323.536
Yabancı Para Çevrim Farkları
-29.279 -3.046
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-29.279 -3.046
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
255.579 -361.998
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
255.579 -361.998
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
25.987 23.408
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
25.987 23.408
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-12.779 18.100
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-12.779 18.100
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
172.901 -329.055
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.669.274 342.545
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.648 -543
Ana Ortaklık Payları
1.670.922 343.088
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057329
BIST