***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi26/06/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2019Tarih26/06/2020Saati15:00AdresiFethiye OSB Mahallesi, Sarı Caddesi, Numara 3 Nilüfer BursaGündemEkli Toplantı TutanağıAlınan Kararlar / Görüşülen KonularEkli Toplantı TutanağıGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarEkli Toplantı Tutanağıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853181BIST