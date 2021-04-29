***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi29/04/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2020Tarih29/04/2021Saati14:00AdresiFethiye OSB Mahallesi, Sarı Caddesi, Numara 3 Nilüfer BursaGündemEkli Toplantı TutanağıAlınan Kararlar / Görüşülen KonularEkli Toplantı TutanağıGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarEkli Toplantı Tutanağıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932458BIST