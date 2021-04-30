***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
30.04.2021 15:48
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
29/04/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2020
Tarih
29/04/2021
Saati
14:00
Adresi
Fethiye OSB Mahallesi, Sarı Caddesi, Numara 3 Nilüfer Bursa
Gündem
Ekli Toplantı Tutanağı
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ekli Toplantı Tutanağı
Genel Kurul Tescil Tarihi
30/04/2021
Açıklamalar
Olağan Genel Kurul Toplantısının tescili.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933363
BIST
15:341.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,44
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
15:348,2625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0595
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2786
En Düşük
8,1830
15:349,9898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0260
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
15:34469,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,29
|Açılış
|: 469,55
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
471,43
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler15:32
|FORMT
|1,32
|14.252.828
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.506.807
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|TIRE
|6,18
|1.947.584
|% 9,96
|
|KRTEK
|11,70
|70.741.759
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|BRMEN
|2,01
|74.086
|% -9,05
|
|FRIGO
|27,72
|87.391.198
|% -8,21
|
|KOZAL
|114,30
|972.350.378
|% 5,44
|
|EREGL
|19,09
|730.116.195
|% -0,88
|
|PETKM
|6,76
|650.104.647
|% 0,90
|
|THYAO
|12,14
|606.585.374
|% 1,34
|
|GARAN
|7,23
|532.006.434
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|202.148.276
|% -0,55
|
|PETKM
|6,76
|650.104.647
|% 0,90
|
|YKBNK
|2,11
|195.718.854
|% 0,48
|
|GARAN
|7,23
|532.006.434
|% 0,00
|
|GWIND
|4,91
|304.784.080
|% 4,47
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-3,35
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,20
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,97
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|0,00
|
|B. Petrol
|66,57
|66,57
|-1,48
|
Seans Raporu
15:32
daha fazla
-
15:44BLCYT
Yüzde 4.13 oranında artışla 19.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 795, 684 adet işlem
-
15:43DAGHL
Yüzde 9.92 oranında artışla 11.41 lira fiyatla işlem gören hissede 248, 716 adet işlem
-
15:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 85 kaybederek (% -0.19 ) 1, 463
-
15:42
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KOZAL, EREGL, TRKCM
-
15:42XU100
Endeks 1, 402 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 9, 964.00 milyon TL de