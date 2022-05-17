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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

17.05.2022 17:31
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
16/05/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2021
Tarih
16/05/2022
Saati
11:00
Adresi
Fethiye OSB Mahallesi, Sarı Caddesi, Numara 3 Nilüfer Bursa
Gündem
Ekli Toplantı Tutanağı
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ekli Toplantı Tutanağı
Genel Kurul Tescil Tarihi
17/05/2022
Açıklamalar

Olağan Genel Kurul Toplantısının tescili.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030925


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Riyal 4,2052 4,2262 % 1,85  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.820 1.820 -4,46  
Altın Gr. 926 926 14,68  
Cumhuriyet 6.165 6.258 86,00  
Tam 6.134 6.292 81,00  
Yarım 2.965 3.044 39,18  
Çeyrek 1.487 1.522 19,59  
Gümüş.Ons 21,68 21,72 0,08  
Gümüş Gr. 11,04 11,05 0,24  
B. Petrol 114 114 0,10  
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