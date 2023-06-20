***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi19/06/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2022Tarih19/06/2023Saati10:30AdresiFethiye OSB Mahallesi, Sarı Caddesi, Numara 3 Nilüfer BursaGündemEkli Toplantı TutanağıAlınan Kararlar / Görüşülen KonularEkli Toplantı TutanağıGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarEkli Toplantı Tutanağıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160543BIST