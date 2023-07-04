***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
04.07.2023 11:02
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
19/06/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2022
Tarih
19/06/2023
Saati
10:30
Adresi
Fethiye OSB Mahallesi, Sarı Caddesi, Numara 3 Nilüfer Bursa
Gündem
Ekli Toplantı Tutanağı
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ekli Toplantı Tutanağı
Genel Kurul Tescil Tarihi
03/07/2023
Açıklamalar
Olağan Genel Kurul Toplantısının tescili.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165048
BIST
'
11:536.044
En Düşük
|Değişim
|: 0,47%
|| 28,31
|Açılış
|: 6.050
|
|Önceki Kapanış
|: 6.015
|
5.980
En Yüksek
6.071
11:5326,0685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1739
|Açılış
|: 26,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,0000
|
26,0840
En Düşük
25,7594
11:5328,4507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1414
|Açılış
|: 28,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5076
En Düşük
28,0532
11:531.616,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 15,44
|Açılış
|: 1.616,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.601,08
|
1.616,53
En Düşük
1.591,52
BIST En Aktif Hisseler11:53
|VKGYO
|3,04
|145.146.668
|% 91,19
|
|VKFYO
|34,54
|30.410.273
|% 10,00
|
|YAYLA
|6,27
|26.148.731
|% 10,00
|
|OYAYO
|14,08
|7.756.856
|% 10,00
|
|FORTE
|34,12
|75.714.004
|% 9,99
|
|GARFA
|39,52
|16.347.190
|% -3,61
|
|MEDTR
|37,70
|12.829.018
|% -3,43
|
|COSMO
|90,05
|5.979.195
|% -3,38
|
|ARSAN
|7,94
|26.165.756
|% -3,05
|
|KONKA
|47,32
|64.938.502
|% -2,75
|
|THYAO
|209,50
|3.906.834.727
|% -0,48
|
|YKBNK
|13,42
|1.895.515.538
|% 1,59
|
|ASELS
|58,30
|1.794.830.811
|% 1,83
|
|SASA
|60,30
|1.729.482.976
|% 3,79
|
|KOZAL
|27,16
|1.661.672.483
|% 0,15
|
|EKGYO
|7,99
|1.337.906.647
|% 3,90
|
|YKBNK
|13,42
|1.895.515.538
|% 1,59
|
|ISCTR
|14,43
|1.255.564.661
|% 1,26
|
|ZOREN
|3,50
|294.275.924
|% -1,69
|
|SKBNK
|2,71
|217.554.922
|% 1,12
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0632
|26,0685
|% 0,67
|
|Euro
|28,4280
|28,4507
|% 0,50
|
|Sterlin
|32,9865
|33,1519
|% 0,60
|
|Frank
|28,9756
|29,1501
|% 0,62
|
|Riyal
|6,9281
|6,9628
|% 0,56
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.930
|8,00
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.616
|14,53
|
|Cumhuriyet
|10.716
|10.878
|29,00
|
|Tam
|10.655
|10.943
|29,86
|
|Yarım
|5.190
|5.318
|8,00
|
|Çeyrek
|2.603
|2.659
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,02
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|19,20
|19,22
|0,13
|
|B. Petrol
|75,36
|75,36
|0,71
|