***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
28.05.2020 18:00
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
2020/1
Mali Tablonun Verildiği Otorite
VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/05/2020
Açıklamalar
Ekte yer alan finansal tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847356
BIST
17:46105.297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 343,32
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
17:466,8205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0483
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
17:467,5405
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0807
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5415
En Düşük
7,4416
17:46377,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 5,10
|Açılış
|: 377,46
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,59
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|15.319.651
|% 9,99
|
|ARSAN
|4,96
|44.824.632
|% 9,98
|
|HLGYO
|1,67
|75.368.139
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|19.693.148
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,47
|5.796.313
|% 9,83
|
|PAPIL
|15,84
|83.882.297
|% -10,00
|
|CMENT
|31,68
|7.000.856
|% -10,00
|
|IZTAR
|4,68
|2.265.941
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|19.000.532
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|164.604
|% -9,99
|
|THYAO
|12,68
|2.841.952.815
|% 2,84
|
|GARAN
|7,80
|2.037.639.246
|% 2,09
|
|PGSUS
|59,20
|985.858.979
|% 0,17
|
|ASELS
|30,12
|761.641.934
|% 0,13
|
|AKBNK
|5,66
|628.006.902
|% 1,07
|
|GARAN
|7,80
|2.037.639.246
|% 2,09
|
|THYAO
|12,68
|2.841.952.815
|% 2,84
|
|EKGYO
|1,42
|286.258.572
|% -0,70
|
|GSRAY
|3,05
|574.978.223
|% 6,27
|
|YKBNK
|2,22
|354.926.835
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3655
|8,4075
|% 1,03
|
|Frank
|7,0224
|7,0647
|% 0,77
|
|Riyal
|1,8098
|1,8189
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|12,70
|
|Altın Gr.
|378
|378
|5,29
|
|Cumhuriyet
|2.448
|2.479
|32,40
|
|Tam
|2.520
|2.555
|44,80
|
|Yarım
|1.230
|1.243
|16,30
|
|Çeyrek
|615
|622
|8,20
|
|Gümüş.Ons
|17,45
|17,48
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|0,06
|
|B. Petrol
|35,46
|35,46
|0,86
|