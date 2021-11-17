***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.11.2021 10:28
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-30.09.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
ERTUĞRULGAZİ VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/11/2021
Açıklamalar
Ekte yer alan finansal tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978254
BIST
12:071.697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 11,01
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.701
En Düşük
1.683
12:0710,3786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0618
|Açılış
|: 10,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,4586
En Düşük
10,2960
12:0711,7471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0665
|Açılış
|: 11,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
11,8279
En Düşük
11,6569
12:07620,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 6,44
|Açılış
|: 620,15
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
623,80
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler12:07
|DOBUR
|149,60
|10.038.908
|% 10,00
|
|TETMT
|173,20
|2.407.097
|% 9,97
|
|DIRIT
|5,30
|423.539
|% 8,38
|
|PRKAB
|40,00
|160.785.600
|% 8,11
|
|BASGZ
|16,82
|236.705.636
|% 7,34
|
|IDEAS
|43,68
|28.465.187
|% -9,45
|
|SNKRN
|23,20
|46.168
|% -7,20
|
|ELITE
|18,84
|135.720.478
|% -4,46
|
|SODSN
|21,72
|80.907
|% -3,89
|
|TACTR
|27,50
|164.450
|% -3,51
|
|GARAN
|12,05
|940.082.511
|% -0,17
|
|SISE
|10,34
|749.440.114
|% 3,82
|
|KRDMD
|7,60
|595.076.229
|% 1,20
|
|PETKM
|8,03
|565.069.542
|% 1,26
|
|YKBNK
|3,33
|528.065.282
|% -1,19
|
|YKBNK
|3,33
|528.065.282
|% -1,19
|
|ADESE
|1,06
|152.226.429
|% 1,92
|
|ODAS
|1,59
|176.241.165
|% 2,58
|
|GARAN
|12,05
|940.082.511
|% -0,17
|
|KRDMD
|7,60
|595.076.229
|% 1,20
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,3737
|10,3786
|% 0,60
|
|Euro
|11,7383
|11,7471
|% 0,57
|
|Sterlin
|13,9019
|13,9716
|% 0,70
|
|Frank
|11,0907
|11,1575
|% 0,46
|
|Riyal
|2,7560
|2,7698
|% 0,50
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|9,56
|
|Altın Gr.
|619
|619
|5,77
|
|Cumhuriyet
|4.103
|4.165
|32,00
|
|Tam
|4.084
|4.186
|33,35
|
|Yarım
|1.974
|2.025
|16,13
|
|Çeyrek
|990
|1.013
|8,07
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,10
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|8,35
|8,36
|0,12
|
|B. Petrol
|82,06
|82,06
|-0,37
|