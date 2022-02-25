***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
25.02.2022 16:00
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Ertuğrulgazi Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021/4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
25/02/2022
Açıklamalar
Ekte yer alan finansal tablo, geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004521
BIST
17:101.959
En Yüksek
|Değişim
|: 5,83%
|| 108,02
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.965
En Düşük
1.866
17:1013,8510
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -0,1720
|Açılış
|: 13,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,7491
17:1015,5993
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -0,2462
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,4519
17:10841,16
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -14,14
|Açılış
|: 841,16
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
837,21
BIST En Aktif Hisseler17:10
|PENTA
|297,00
|17.677.440
|% 10,00
|
|TIRE
|9,46
|28.035.953
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|384.555
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.542,80
|499.184
|% 10,00
|
|ATSYH
|16,17
|683.001
|% 10,00
|
|ARMDA
|60,70
|3.365.825
|% -4,33
|
|AYES
|19,88
|1.183.445
|% -4,05
|
|KLGYO
|0,89
|169.139.346
|% -3,26
|
|IHEVA
|1,09
|22.933.468
|% -1,80
|
|KSTUR
|230,90
|414.432
|% -1,74
|
|THYAO
|27,36
|6.097.185.364
|% 8,23
|
|EREGL
|30,88
|2.706.894.847
|% 6,19
|
|KRDMD
|11,36
|1.510.946.850
|% 7,68
|
|GARAN
|11,39
|1.453.526.232
|% 3,45
|
|YKBNK
|3,68
|1.103.171.706
|% 4,25
|
|YKBNK
|3,68
|1.103.171.706
|% 4,25
|
|EKGYO
|2,07
|595.108.457
|% 4,02
|
|THYAO
|27,36
|6.097.185.364
|% 8,23
|
|KLGYO
|0,89
|169.139.346
|% -3,26
|
|HUNER
|2,79
|434.659.064
|% 4,89
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8421
|13,8510
|% -1,23
|
|Euro
|15,5892
|15,5993
|% -1,55
|
|Sterlin
|18,5075
|18,6003
|% -1,10
|
|Frank
|14,8842
|14,9739
|% -1,36
|
|Riyal
|3,6825
|3,7010
|% -1,13
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-8,63
|
|Altın Gr.
|840
|840
|-15,52
|
|Cumhuriyet
|5.614
|5.699
|-471,00
|
|Tam
|5.580
|5.726
|-480,46
|
|Yarım
|2.697
|2.770
|-232,41
|
|Çeyrek
|1.353
|1.385
|-116,20
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,04
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|-0,22
|
|B. Petrol
|94,15
|94,15
|-1,27
|
Seans Raporu
17:10
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17:24RODRG
Yüzde 8.89 oranında artışla 16.54 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 983 adet işlem
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17:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 97, 07 artarak (% 5.81 ) 1, 767
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17:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TIRE, BRKO, GENTS, PENTA, ISBTR, KENT, VERTU, EGEEN, RALYH, GESAN
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17:22
ATSYH, RALYH, GENTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:22
USDTR, METRO, UZERB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında