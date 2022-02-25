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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

25.02.2022 16:00
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Ertuğrulgazi Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021/4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
25/02/2022
Açıklamalar

Ekte yer alan finansal tablo, geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004521


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