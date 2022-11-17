***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.11.2022 15:44
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-30.09.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
ERTUĞRULGAZİ VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/11/2022
Açıklamalar
Ekte yer alan finansal tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080882
BIST
17:244.532
En Yüksek
|Değişim
|: -2,92%
|| -136,52
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
17:2418,6165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0271
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
17:2419,2523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0807
|Açılış
|: 19,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,1931
17:241.052,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -7,84
|Açılış
|: 1.052,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.050,24
BIST En Aktif Hisseler17:22
|MEGAP
|6,49
|71.213.951
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|71.213.951
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|136.231.110
|% 10,00
|
|ISSEN
|73,70
|146.692.799
|% 10,00
|
|DOKTA
|67,15
|56.120.028
|% 9,99
|
|SILVR
|23,76
|17.300.515
|% -10,00
|
|DOGUB
|7,74
|28.758.569
|% -10,00
|
|SASA
|167,70
|1.330.821.485
|% -9,98
|
|KMPUR
|136,20
|209.075.048
|% -9,98
|
|YEOTK
|98,30
|343.275.642
|% -9,98
|
|THYAO
|107,10
|11.163.679.935
|% 2,39
|
|EREGL
|37,14
|6.844.823.943
|% 0,27
|
|ASELS
|41,12
|5.957.103.970
|% 3,21
|
|KONTR
|194,10
|4.450.964.875
|% -9,97
|
|KOZAL
|265,40
|3.526.566.477
|% 8,28
|
|EKGYO
|5,49
|2.010.412.442
|% -0,72
|
|ALBRK
|3,14
|1.102.852.476
|% 1,95
|
|VAKBN
|9,34
|3.326.739.220
|% -9,23
|
|YKBNK
|10,44
|3.386.542.354
|% -4,83
|
|HALKB
|9,48
|3.128.941.066
|% -7,78
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6098
|18,6158
|% 0,14
|
|Euro
|19,2351
|19,2504
|% -0,43
|
|Sterlin
|21,8724
|21,9821
|% -0,97
|
|Frank
|19,4776
|19,5949
|% -0,64
|
|Riyal
|4,9380
|4,9627
|% 0,17
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.760
|-14,54
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.052
|-7,68
|
|Cumhuriyet
|7.024
|7.130
|-74,00
|
|Tam
|7.002
|7.119
|-43,00
|
|Yarım
|3.401
|3.481
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.700
|1.740
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,86
|20,89
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|12,49
|12,51
|-0,31
|
|B. Petrol
|92,16
|92,16
|-0,70
|
Seans Raporu
17:22
daha fazla
-
17:35KAREL
Yüzde -6.44 oranında düşüşle 24.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 917, 754 adet işlem
-
17:33XU100
Endeks 4, 540 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 75 altında . İşlem hacmi 101, 307.00 milyon TL de
-
17:32HALKB
Yüzde -8.17 oranında düşüşle 9.44 lira fiyatla işlem gören hissede 303, 336, 195 adet işlem
-
17:30HKTM
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 100.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 757, 961 adet işlem
-
17:29GWIND
Yüzde -9.95 oranında düşüşle 23.52 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 533, 598 adet işlem