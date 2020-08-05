***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
05.08.2020 12:09
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.08.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.07.2020 tarih ve 2020/47 sayılı bülteninde onayı duyurulan ve tarafımıza tebliğ edilen ihraç belgesi ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865327
BIST
17:561.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,67
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
17:567,0445
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 0,1456
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0550
En Düşük
6,8794
17:568,4059
En Yüksek
|Değişim
|: 2,94%
|| 0,2403
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4059
En Düşük
8,1274
17:56462,70
En Yüksek
|Değişim
|: 3,53%
|| 15,77
|Açılış
|: 462,59
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
465,34
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|TRKCM
|3,96
|421.574.552
|% 10,00
|
|KLGYO
|7,92
|31.364.793
|% 10,00
|
|DOBUR
|30,58
|5.644.786
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.582.579
|% 9,98
|
|INTEM
|13,13
|14.556.310
|% 9,97
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|498.562
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|8.016.028
|% -10,00
|
|QNBFB
|72,10
|1.050.137
|% -9,99
|
|MRSHL
|118,90
|58.189.638
|% -9,99
|
|SISE
|6,21
|2.634.440.847
|% 8,00
|
|EKGYO
|2,11
|1.549.545.792
|% -0,94
|
|GARAN
|6,80
|1.402.907.628
|% 0,59
|
|KRDMD
|2,87
|966.232.429
|% 3,24
|
|AKBNK
|5,02
|941.963.272
|% -0,59
|
|EKGYO
|2,11
|1.549.545.792
|% -0,94
|
|SISE
|6,21
|2.634.440.847
|% 8,00
|
|KRDMD
|2,87
|966.232.429
|% 3,24
|
|GARAN
|6,80
|1.402.907.628
|% 0,59
|
|AKBNK
|5,02
|941.963.272
|% -0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2196
|9,2659
|% 2,78
|
|Frank
|7,7246
|7,7711
|% 2,90
|
|Riyal
|1,8709
|1,8803
|% 2,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.047
|2.048
|28,09
|
|Altın Gr.
|465
|465
|17,84
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.102
|117,80
|
|Tam
|3.142
|3.192
|121,00
|
|Yarım
|1.525
|1.558
|61,40
|
|Çeyrek
|765
|780
|29,60
|
|Gümüş.Ons
|26,92
|26,96
|0,93
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,35
|
|B. Petrol
|46,02
|46,02
|1,59
|
Seans Raporu
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