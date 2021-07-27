***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
27.07.2021 10:22
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24 Haziran 2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24 Haziran 2021 tarihli açıklamamıza istinaden, şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.07.2021 tarih ve 2021 36 sayılı bülteninde onayı duyurulan ve tarafımıza dün tebliğ edilen ihraç belgesi ve imzalı başvuru formu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951950
BIST
11:381.345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
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|Açılış
|: 1.348
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
1.342
11:388,5774
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496,36
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler11:38
|IDGYO
|2,32
|13.576.358
|% 9,95
|
|EDIP
|5,56
|56.413.909
|% 9,88
|
|DIRIT
|3,72
|147.554
|% 9,73
|
|AVHOL
|5,75
|9.322.499
|% 9,52
|
|YAYLA
|5,28
|141.439.490
|% 8,42
|
|ORMA
|26,00
|11.960
|% -5,80
|
|SANFM
|19,91
|2.755.758
|% -4,09
|
|AYCES
|56,45
|797.095
|% -4,00
|
|EUKYO
|7,25
|807.601
|% -3,85
|
|MZHLD
|38,86
|181.759
|% -3,53
|
|THYAO
|12,29
|222.265.328
|% -0,16
|
|GARAN
|8,13
|202.499.324
|% -0,25
|
|PETKM
|5,35
|162.824.582
|% -1,29
|
|KRDMD
|7,33
|146.507.521
|% -1,08
|
|YAYLA
|5,28
|141.439.490
|% 8,42
|
|YKBNK
|2,24
|113.567.754
|% -0,88
|
|PEKGY
|1,01
|43.406.752
|% 1,00
|
|PETKM
|5,35
|162.824.582
|% -1,29
|
|TSPOR
|3,23
|91.171.729
|% 5,56
|
|YAYLA
|5,28
|141.439.490
|% 8,42
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5745
|8,5774
|% 0,29
|
|Euro
|10,1022
|10,1067
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,7803
|11,8394
|% -0,03
|
|Frank
|9,3040
|9,3600
|% 0,03
|
|Riyal
|2,2790
|2,2904
|% 0,24
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.796
|1.797
|-1,05
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,33
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-8,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,94
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-7,23
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,13
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,02
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|B. Petrol
|73,77
|73,77
|0,07
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